Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El mensaje de Lucas Assadi a los hinchas de U de Chile en sus redes sociales: “

En medio de horas decisivas por su futuro en el fútbol, el volante enciende las redes con un particular posteo.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Assadi reacciona a la oferta del fútbol de Brasil.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTLucas Assadi reacciona a la oferta del fútbol de Brasil.

Lucas Assadi comenzó el 2026 haciendo noticia de inmediato, luego de que se conoció el interés del Atlético Mineiro por venir a buscar sus servicios, donde se espera que dentro de las próximas horas acerquen una primera oferta.

Algo que de inmediato revolucionó a los hinchas de Universidad de Chile, quienes ven muy cercana la opción de que Jorge Sampaoli se quiera llevar su talento al fútbol brasileño en el mercado de fichajes.

En medio de rumores y repercusiones, fue el propio volante quien salió a dar un mensaje en sus redes sociales, lo que dejó en llamas a los hinchas bullangueros en el Año Nuevo.

Una postal que refleja lo vivido el año pasado, pero que manda un claro mensaje de su apuesta a futuro en el fútbol: ¿Será con un tono a despedida de Universidad de Chile?

Lucas Assadi en el radar del mercado de fichajes del fútbol de Brasil. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Lucas Assadi en el radar del mercado de fichajes del fútbol de Brasil. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Lucas Assadi ilusiona a los hinchas como refuerzo del Mineiro: “Sampaoli lo contactó”

ver también

Lucas Assadi ilusiona a los hinchas como refuerzo del Mineiro: “Sampaoli lo contactó”

¿Qué es lo que quiere Lucas Assadi en la U?

Lucas Assadi sabe que hay varios interesados en sus servicios, es más, según publicó el medio Emisora Bullanguera, está el Atlético Mineiro y el Macabi Tel Aviv de Israel rondando de cerca en su futuro.

Publicidad

Por lo mismo, se vivirán días de tensión, teniendo en cuenta que para los hinchas de Universidad de Chile el volante es clave para la temporada 2026, tanto como fue la temporada pasada.

En ese sentido, Lucas Assadi mandó un mensaje previo al Año Nuevo, que deja con incertidumbre lo que puede pasar, aunque con la convicción de que espera una temporada con muchas más alegrías.

“Hermoso año, el próximo será mejor”, fue el mensaje que escribió en las historias de Instagram, recordando el gol que marcó en la polémica llave ante Independiente en Argentina: ¿Habrá un mensaje oculto?

Publicidad
La razón por la que Universidad de Chile puede perder a Lucas Assadi

ver también

La razón por la que Universidad de Chile puede perder a Lucas Assadi

Revisa la foto de Lucas Assadi:

Lee también
Cortado de la U apuesta por su revancha con Paqui
U de Chile

Cortado de la U apuesta por su revancha con Paqui

Fue campeón en Chile, pero no lo renovaron: "Poco valorado"
Mercado de fichajes 2026

Fue campeón en Chile, pero no lo renovaron: "Poco valorado"

Sorpresa total: gigante mundial despide a su DT en pleno Año Nuevo
Internacional

Sorpresa total: gigante mundial despide a su DT en pleno Año Nuevo

"Ojalá nos volvamos a encontrar": figura dice adiós y remece a Limache
Mercado de fichajes 2026

"Ojalá nos volvamos a encontrar": figura dice adiós y remece a Limache

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo