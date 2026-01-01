Lucas Assadi comenzó el 2026 haciendo noticia de inmediato, luego de que se conoció el interés del Atlético Mineiro por venir a buscar sus servicios, donde se espera que dentro de las próximas horas acerquen una primera oferta.

Algo que de inmediato revolucionó a los hinchas de Universidad de Chile, quienes ven muy cercana la opción de que Jorge Sampaoli se quiera llevar su talento al fútbol brasileño en el mercado de fichajes.

En medio de rumores y repercusiones, fue el propio volante quien salió a dar un mensaje en sus redes sociales, lo que dejó en llamas a los hinchas bullangueros en el Año Nuevo.

Una postal que refleja lo vivido el año pasado, pero que manda un claro mensaje de su apuesta a futuro en el fútbol: ¿Será con un tono a despedida de Universidad de Chile?

¿Qué es lo que quiere Lucas Assadi en la U?

Lucas Assadi sabe que hay varios interesados en sus servicios, es más, según publicó el medio Emisora Bullanguera, está el Atlético Mineiro y el Macabi Tel Aviv de Israel rondando de cerca en su futuro.

Por lo mismo, se vivirán días de tensión, teniendo en cuenta que para los hinchas de Universidad de Chile el volante es clave para la temporada 2026, tanto como fue la temporada pasada.

En ese sentido, Lucas Assadi mandó un mensaje previo al Año Nuevo, que deja con incertidumbre lo que puede pasar, aunque con la convicción de que espera una temporada con muchas más alegrías.

“Hermoso año, el próximo será mejor”, fue el mensaje que escribió en las historias de Instagram, recordando el gol que marcó en la polémica llave ante Independiente en Argentina: ¿Habrá un mensaje oculto?

