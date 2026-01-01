Con mucha sorpresa fue tomada por los hinchas de Universidad de Chile la noticia de una posible salida de Lucas Assadi en el actual mercado de fichajes, con interés en el fútbol de Brasil.

Un acercamiento del Atlético Mineiro, que presentará una propuesta económica dentro de las próximas horas a la dirigencia de Azul Azul, mueve todos los planes del cuadro bullanguero para la temporada 2026.

Por lo mismo, la alerta de sus seguidores es más grande que la caña del 1 de enero, quienes están atentos a lo que se dice en ese país del volante formado en el Centro Deportivo Azul.

En ese sentido, han sido periodistas en redes sociales los primeros en hacer repercusiones, donde los hinchas del Mineiro también se dejan sorprender con el talentoso jugador.

Lucas Assadi llama la atención del fútbol brasileño. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Los hinchas del Mineiro empiezan a seguir a Assadi

Los fanáticos del Mineiro poco a poco comienzan a conocer a Lucas Assadi, donde se han armado compilados y análisis de su juego, tanto así que lo han catalogado como “el nuevo Alexis Sánchez”.

Más allá de ponerlo en opciones de mercado para el equipo de Jorge Sampaoli, aseguran que es un volante que puede llamar la atención y que va en la línea de lo que busca el DT argentino.

“Vitor Carvalho (Braga) y Lucas Assadi están, de hecho, en el radar del Atlético Mineiro. Sampaoli incluso contactó directo con Assadi”, menciona Guilherme Frossard, especialista del Mineiro.

“Es un centro campista izquierdo, muy habilidoso y con gran capacidad para generar jugadas. Llegaría para competir por la titularidad y tiene margen de mejora”, menciona el sitio Cifut Brasil.

Revisa algunos comentarios por Lucas Assadi: