U. de Chile obtuvo su primera alegría del año con el triunfo sobre Colo Colo en el Superclásico 199. El equipo de Paqui Meneghini despertó, justo antes de disputar su llave clasificatoria de Copa Sudamericana.

Los azules llegaron al Monumental como no favoritos. Mientras el Cacique tenía tres triunfos consecutivos, el Romántico Viajero no había podido sumar de a tres en la temporada, lo que ponía en un lugar muy difícil al entrenador.

Pero el DT respondió. Y Johnny Herrera solo tuvo elogios. “Fue un partido bien ganado tácticamente por la U. Uno ve las críticas para Colo Colo, pero no creo que hubiera ganado si Romero jugaba de nueve y jugaba con Marchant o Hernández en un clásico”, declaró.

“Para mí el clásico lo gana Paqui. De una u otra forma, Fernando Ortiz le facilita un poco la pega, pero Paqui fue el que sostuvo a los tres centrales, el que puso a Poblete a correr en el medio, el que puso a los dos puntas para corretear y no darle salida limpia a Colo Colo”, razonó.

Paqui Meneghini se gana los elogios de Johnny Herrera tras ganar el Superclásico | Photosport

ver también El tremendo desahogo de Diego Rivarola tras ganarle a Colo Colo: “U de Chile se sacó un…”

“Paqui Meneghini es el ganador el Superclásico”

“También hay lecturas de ambas partes y para mí el que gana este clásico fue Paqui Meneghini. Con todas las dificultades que puede llegar a tener jugar en el Monumental, para mi fue un clásico muy bien leído y no tuvo zozobras, a parte de dos remates fuera del área”, agregó Johnny Herrera.

Publicidad

Publicidad

Ahora, U. de Chile salta a la cancha el miércoles 4 de marzo para enfrentar a Palestino y quedarse con un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.