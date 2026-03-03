“Iba a sacar a Kalule…”: Claudio Borghi revela insólita anécdota con “Pelé” Álvarez en Colo Colo

Claudio Borghi se sumó a los mensajes de apoyo a la familia de José Luis Álvarez. El reconocido delantero nacional dejó este mundo a los 65 años y el fútbol chileno se unió para recordar a nuestro “Pelé”.

El Bichi fue uno de los que más compartió con el ex delantero y por lo mismo decidió comentar sobre su sensible fallecimiento. “Hoy nos enteramos que a las 3 de la tarde falleció Pelé Álvarez. No quiero recordarlo con tristeza. Tuvo una enfermedad que superó y luego reapareció”, expresó en Picado TV.

Borghi recordó los años en que estuvieron en Colo Colo y donde Álvarez se desempeñó como guardia. “Fue jefe de seguridad cuando estuve en Colo Colo, compartimos mucho y también con su familia. La muerte es parte de la vida. Lo recuerdo con una sonrisa. Me protegió. Le decían Kevin Costner por la película ‘El guardaespalda’ jajá”, acotó el ex DT.

Claudio Borghi despidió a Pelé Álvarez

La última anécdota entre Claudio Borghi y Pelé Álvarez

Pero Claudio Borghi recalcó que recuerda con cariño a “Pelé” Álvarez. A tal punto que desempolvó una particular anécdota en uno de los partidos más complicados que vivió en Colo Colo.

“Fue el primer guardaespaldas que protegí en mi vida. No era más grande que yo. Tuvimos un evento especial cuando jugamos contra Gimnasia Esgrima de La Plata”, expresó el Bichi.

El momento donde “Pelé” Álvarez salió a proteger a Kalule Meléndez en Argentina

“Habíamos arreglado en el primer tiempo que iba a sacar a Kalule Meléndez, porque había jugado en Estudiantes. Le dije a Pelé que lo iba a sacar y que se quedará al lado de él. Pero cuando hago el cambio, él estaba al lado mío. Yo le dije ‘¿qué hacés acá?’. Por lo que tuvo que cruzar la cancha, y pudo salir con Kalule”, recordó. Momento que hasta fue apreciado por la transmisión de ese entonces donde “Pelé” llega justo a proteger al volante de los hinchas trasandinos.

En resumen: