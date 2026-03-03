Colo Colo viene de sufrir el primer impacto fuerte de la temporada, puesto que el pasado domingo cayó ante Universidad de Chile en el estadio Monumental y los fantasmas volvieron a instalarse en Macul.

El Cacique viene de una paupérrima campaña 2025, donde no fue capaz ni de clasificar a la Copa Sudamericana, y en 2026 ya suma derrotas ante Deportes Limache y la U en cinco fechas, por lo que no pueden trabajar tranquilos.

Los cuestionamientos al entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, volvieron con todo y le reclaman que no ha ganado ningún partido importante desde su arribo al fútbol chileno.

ver también El tremendo golpe que le da Audax a Colo Colo en la previa de su partido

Matías Fernández, el fichaje “desaparecido” de Colo Colo

Uno de los seis fichajes de Colo Colo de cara a la temporada 2026 fue Matías Fernández Cordero, quien llegó a Macul para reemplazar a Mauricio Isla, quien no fue renovado por su bajo compromiso con el equipo.

El ex lateral derecho de Independiente del Valle empezó como titular en la campaña, puesto que jugó 65 minutos en la caída ante Limache en Valparaíso. Tras ello, desapareció por completo.

Matías Fernández apenas ha jugado 65 minutos en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

Fernández pasó de ser titular a un jugador que ni siquiera le sirve al Tano Ortiz como relevo, debido a que en los restantes cuatro compromisos de Colo Colo ni siquiera fue opción en el segundo tiempo. Jeyson Rojas le ganó el puesto y no lo soltó más.

Matías Fernández Cordero llegó como la solución en un puesto donde escasean jugadores, con ganas incluso de ser opción para la selección chilena, pero fue olvidado por completo y no tiene opciones de mostrarse en el Cacique.

ver también En Colo Colo pierden la paciencia con Claudio Aquino tras el Superclásico: “Lleva siete meses…”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad