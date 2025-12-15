Dentro de la poda que se realizó en Colo Colo tras el fracaso que sufrió en la temporada 2025, uno de los nombres más relevantes que salió del club fue el lateral Mauricio Isla, lo que provocó una feroz crítica por parte de Arturo Vidal.

“Duele cuando es un jugador tan importante para Chile. Acá pocas veces se respeta o se le saca provecho a los jugadores de trayectorias increíbles, que no muchas veces se dan”, manifestó el King, lo que provocó un furioso descargo de Juan Cristóbal Guarello.

Fue durante su espacio “Pierna Fuerte” en Radio Agricultura, donde el comentarista prendió el ventilador y acusó a Vidal de liderar un “club de amigos” dentro de Colo Colo, además de deslizar una fuerte indisciplina que cometió Isla.

Guarello prende el ventilador contra Vidal e Isla

“Este es el club de los amigos, el club de los Tigritos, ¿Por qué (Vidal) no cuenta cómo llegó Isla el sábado anterior al partido con Audax Italiano? ¿Por qué no cuenta la falta de respeto?“, afirmó de entrada King Kong, quien no quedó allí en sus dichos.

“Ellos tienen un cristal donde nunca se equivocan, todos lo han hecho bien, y el haber ganado dos Copas Américas, les da lo que se llamaba antes la patente de corso. O sea, podemos hacer lo que queramos en todos los mares”, agregó Guarello.

Hay más. El analista complementa que “si Isla quiere seguir en Colo Colo, sigue. ‘Oye, pero tu rendimiento…’ sigue. ‘Oye, pero no llegaste bien el día anterior y te mandaron para la casa, tuvimos que dibujar una gastroenteritis’… sigue, porque es amigo mío, y sigue“.

Para finalizar, Guarello sostiene que “a ellos les da lo mismo, les da lo mismo. A mí, a esta altura, a los futbolistas, no les creo, no les creo. Siempre se salvan ellos. Te inventan una historia. Isla y Vidal no se llevaban bien y de repente son los mejores amigos“.

Los números del “King” y el “Huaso” en 2025

Mauricio Isla deja Colo Colo después de un año y medio donde fue campeón en Liga de Primera 2024. En la última temporada, entre torneos locales y Copa Libertadores, registró dos goles y una asistencia en 36 encuentros, con 2.992 minutos en cancha.

Por su parte, Arturo Vidal firmó su “peor” temporada como futbolista profesional, al disputar sólo 27 juegos y 1.792 minutos, en los que anotó tres tantos y entregó un pase gol.

