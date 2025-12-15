Los 4 refuerzos que son prioritarios para Colo Colo en el mercado de fichajes

Uno de los equipos que tiene que limpiar su plantel de cara a la temporada 2026 es Colo Colo, ya que no quiere repetir el fracaso que vivió en el año que se nos va.

En el estadio Monumental se trabaja de forma ardua para conformar la plantilla para el año venidero y ya tomaron la primera decisión, que es mantener al entrenador Fernando Ortiz en el cargo.

Además, Colo Colo dejó partir a cuatro futbolistas que terminaron sus contratos, puesto que Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Mauricio Isla, cuyas salidas ya fueron anunciadas por redes sociales.

ver también ¿Le creemos? Mauricio Israel sale con una de las suyas y filtra pelea entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz

Los 4 fichajes que son prioridad para Colo Colo

Colo Colo tendrá una semana clave, porque este viernes se realizará una reunión de directorio, donde se hablará de los jugadores que no están considerados por Ortiz para 2026 pero que tienen contrato vigente.

Además, el gerente deportivo de ByN, Daniel Morón, debe exponer sobre las negociaciones con los fichajes y en DaleAlbo dieron a conocer cuales son las prioridades.

Daniel Morón busca refuerzos para el Cacique. Foto: Javier Salvo/Photosport

Publicidad

Publicidad

“El Popular buscará como puestos prioritarios a dos defensas centrales, un lateral derecho y un centrodelantero. Pero, obviamente no se descarta que se refuerce otra posición considerando que puedan existir salidas como las indicadas anteriormente”, señala el citado medio.

Los nombres propios que maneja Colo Colo son los defensores Nicolás Díaz y Bruno Cabrera, más el lateral Matías Fernández Cordero. Del delantero aún no hay luces.