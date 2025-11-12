Sus decisiones lo condenaron, pero se empieza a redimir ante la historia. Se trata de Roberto Cóndor Rojas, portero emblemático de Chile en los 80′, pero que pasó tristemente a la historia por lo sucedido el 3 de septiembre de 1989, en el Maracaná.

En ese entonces, Chile disputaba un trascendental partido de Eliminatorias ante Brasil. En el Estadio Nacional ambas selecciones habían empatado y todo se definía con un partido a muerte en el Maracaná, que terminó en escándalo por la simulación de Roberto Rojas, tras el lanzamiento de una bengala.

Pero, mucha agua ha pasado debajo de ese puente. En la actualidad, lo que más se reconoce es la tremenda calidad que tenía el portero chileno. Su truncada carrera no le permitió tocar techo, pero sigue siendo un gran referente a la hora de hablar de historia de fútbol.

Elige a los 10 mejores arqueros del fútbol chileno

Fue en conversación con RedGol que Roberto Rojas se animó a hacer una lista con los diez mejores arqueros que han pasado por el fútbol chileno. El Cóndor fue enfático, eso sí, en decir que no se trata de un ranking ordenado, sino solo de la decena de grandes porteros del balompié nacional, sin un orden establecido.

“Desde chico vi jugar a muchos arqueros. Vi jugar a estos grandes arqueros, aprendí de ellos, tienen una calidad técnica que llamaba la atención en diferentes épocas“, señaló el Cóndor, quien no aparece en su propia lista.

“No me incluyo yo dentro de los 10 mejores arqueros que han pasado por Chile, porque no me corresponde a mí echarme flores de forma personal“, aclaró el ex portero, que aclaró un último detalle antes de entregar la lista.

“Fui compañero de Osbén, de Marco Cornez y los demás son arqueros de otras épocas. No los pongo en orden, el mejor de todos lo debe elegir el público, yo no diré nunca quién es el mejor de ellos“, cerró.

Claudio Bravo fue incluido dentro de los 10 elegido por Roberto Rojas | Photosport

La lista de los 10 mejores arqueros del fútbol chileno según el Cóndor Rojas:

1.- Marco Cornez: estuvo en Palestino y Universidad Católica.

2.- Enrique Vidallé: jugó en Palestino un par de años y fue campeón en ese equipo.

3.- Daniel Morón: por lo que hizo en Colo Colo.

4.- Juan Olivares: lo vi jugar mucho en Unión Española y en la selección chilena.

5.- Hugo Carvallo: lo vi jugar en U de Chile, la época de los 75-80.

6.- Claudio Bravo: pasó por varios clubes internacionales como Barcelona, Manchester City y Betis, comenzando en Colo Colo.

7.- Superman Vargas: llegó en los momento difícil de U de Chile y los sacó adelante, siendo campeón muchas veces. Arquerazo.

8. Adolfo Nef: estuvo en la U y Colo Colo, lo vi jugar en Copa Libertadores.

9. Sergio Livingstone: no lo vi jugar, pero con todos los que lo vieron en esa época y conversé me dicen que era lejos el mejor de su época.

10. Mario Osbén: pasó por Ñublense, Concepción, Unión Española, Colo Colo y Cobreloa.