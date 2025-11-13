Hace unos días, trascendió un eventual interés de David Pizarro y Jorge Vargas para comprarle Santiago Wanderers a Reinaldo Sánchez y su familia. Pero fue “Potencia” quien salió al paso de la información.

El ex defensa y compañero de el Fantasista en la selección chilena aseguró que tal interés no era real, por lo que iba al estadio a ver al caturro por amor al fútbol. Tras eso, le puso la lápida a una sociedad con Pizarro mediante incendiarios dichos.

“Yo pienso, no sé si él lo ve igual, que se equivocó con lo último que hizo de irse a la U. No tenía necesidad”, partió diciendo Vargas, en diálogo con El Gerente de The Clinic.

Le carga a David Pizarro su pasión azul

Jorge Vargas no dejó pasar el amor de David Pizarro por U de Chile, donde su identificación con Santiago Wanderers quedó por el piso tras su retiro y mensajes en el equipo azul.

Pizarro llegando a la U, en 2017 /Aton Chile

“Uno puede ser hincha de otro club, pero en ciertos momentos hay que decir las cosas de otra manera y en otro contexto“, reclamó Vargas, en relación al salto de Pek a la U, donde le gritó su amor públicamente al equipo.

En ese sentido, Jorge Vargas no ve con buenos ojos de David Pizarro tome las riendas de los verdes de Valparaíso, ya que “quizás lo hubiese dicho cinco años después o mucho antes, pero prometer que se iba a retirar en Wanderers y luego hacerlo en la U fue un golpe para todos”.

“Por el currículum que tenía, debió haber tomado mejores decisiones y declarar de otra forma”, cerró, en una relación que está lejos de ser una sociedad en el puerto.