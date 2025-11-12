Corría el 5 de julio de 2007 y con la selección de Chile disputando la Copa América de Venezuela, llegaría uno de los capítulos más lamentables por indisciplina en el equipo.

El team de Nelson Acosta terminó en escándalo un desayuno en el Hotel de Puerto Ordaz, lanzándose comida y arremetiendo contra el personal de la residencia en estado de ebriedad.

Con una recordada conferencia del mea culpa y duros castigos para los acusados, así se cerró un oscuro periodo que dio paso posterior a la Roja de Marcelo Bielsa. Y ahora fue Jorge Vargas quien contó detalles inéditos del episodio.

Los culpables del “Puerto Ordazo” de Chile

A casi 20 años del Puerto Ordazo, como fue bautizado el escándalo, Jorge Vargas habló con The Clinic y contó su verdad del hecho. Pese a asumir culpas por estar en el lugar de los incidentes, declaró que él no fue el responsable.

“Cuando nos reunimos con Harold (Mayne Nicholls) quedó manifestado de quién fue la responsabilidad y dijo ‘sí, me equivoqué y todo’. Y después salió una entrevista de todo lo contrario, que teníamos que asumir todos”, partió diciendo.

¿El verdadero culpable siguió jugando por la Roja? “Potencia” no titubeó y dijo que “sí, y jugó el Mundial. Entonces yo creo que también lo taparon un poco, por el tema que venía la ‘Generación Dorada’ y venía un cambio radical en la selección”.

“Todos sabemos en el fútbol quién fue el responsable del Puerto Ordazo. De los que pidieron perdón, yo creo que también lo hicieron a nivel de pensar que podían volver a la Selección. Y volvieron a la Selección y jugaron un Mundial y fueron partícipes muy activos de la Selección con el proceso Bielsa”, cerró.

