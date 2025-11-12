Con la idea de espantar las últimas malas campañas, la selección chilena comienza su etapa de amistosos internacionales post Eliminatorias. Ahí, un duro rival asoma en el horizonte.

Se trata de Rusia, el equipo que hará de local y donde el Chile de Nicolás Córdova quiere dar el batacazo. Por eso, el DT nominó a sus mejores hombres con miras al partido de este sábado, que cambió de horario (mediodía).

Y no solo será ante los rusos, sino que la próxima semana también la Roja se medirá ante Perú. Por ello, el team nacional esperaba el arribo de las dos figuras que pasan por su mejor momento y que ya llegaron a entrenar con sus compañeros.

Contingente completo en la selección chilena

Ya instalados en territorio ruso, Felipe Loyola y Lautaro Millán completaron la nómina de Nicolás Córdova para los partidos amistosos. Ambos jugadores viajaron a última hora desde argentina, en una largada épica.

Ambos jugadores dijeron presente el pasado lunes, en el triunfo de Independiente por 1-0 ante Deportivo Riestra. Tras eso, fueron rápidamente al aeropuerto de Buenos Aires para emprender rumbo a Rusia.

Y tras más de un día viajando, finalmente este miércoles llegaron a Sochi, la ciudad donde entrena la Roja. Ambos volantes viven un gran presente en su club y son la gran esperanza de Nicolás Córdova en la selección chilena.

Loyola está ratificado ya como un titular fijo en la Roja, mientras Millán volvió a ser nominado tras el amistoso pasado ante Perú. Su ciclo en Chile Sub 20 lo dejó bien evaluado por el cuerpo técnico y apunta a ser uno de los líderes del recambio nacional.