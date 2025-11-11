Uno de los jugadores con más partidos en la historia de la selección chilena es el ex arquero Nelson Tapia, que defendió a la Roja en 73 encuentros oficiales.

El ex portero fue el meta de la Roja en el Mundial de Francia 1998, es por ello que es voz autorizada para hablar del equipo nacional.

Tapia ahora es entrenador y por ello su opinión acerca del futuro estratega de la Selección es importante, además, porque ya tiene a su candidato ideal para el proceso del Mundial 2030.

Nelson Tapia quiere a Manuel Pellegrini para la Roja

Nelson Tapia no duda y apunta a Manuel Pellegrini como el futuro DT de la selección chilena, asegurando que es el indicado para el cargo.

“Yo lo único que escucho y el único que hace muchos años ya debió haber estado con nuestra selección es Don Manuel Pellegrini, todo el mundo lo sabe, es la persona más capacitada y el mejor entrenador que hemos tenido en el fútbol chileno“, dijo Tapia a Bolavip.

“Que no esté con nosotros o que no esté liderando nuestra Selección es muy raro, pero él para mí es la persona más indicada. Es nuestro mejor entrenador, la mejor representación de técnico que tenemos es él, sería maravilloso que lo pudieran traer”, cerró.