Pronósticos Juventus vs Roma: un partido para sacudir la tabla de posiciones de la Serie A

RedGol te proporciona los pronósticos deportivos destacados para apostar en Juventus vs Roma por la fecha 16 de la Serie A 2025/26.

Juventus y Roma serán los protagonistas de uno de los encuentros más destacados del fin de semana europeo, correspondiente a la jornada 16 de la Serie A. Mientras varios de los principales aspirantes al título disputan la Supercopa en Arabia Saudita, la Vecchia Signora y la Loba se medirán en un cruce directo con puntos determinantes en disputa.

El equipo conducido por Luciano Spalletti suma 26 unidades y mantiene el invicto en condición de local, por lo que una victoria lo dejaría a solo cuatro puntos de la cima. Del otro lado, el conjunto de Gian Piero Gasperini volvió al triunfo en la fecha anterior tras imponerse a Como y quedó a un paso del liderato.

De cara al pitazo inicial, nuestro especialista presenta los tres pronósticos más relevantes para que tengas en cuenta al momento de apostar en la Serie A.

Pronósticos para apostar en Juventus vs Roma

Rango de goles: 2-3 2.00 Anotará o conseguirá una asistencia: Kenan Yıldız 2.20 Resultado del segundo tiempo: Empate 2.30

Juventus y Roma, con un patrón repetido de dos o tres goles

En siete de los últimos 10 compromisos de Juventus, el marcador registró dos o tres goles.

La tendencia es similar, aunque no tan marcada, para Roma: en nueve de sus 17 partidos más recientes, también se dieron entre dos y tres anotaciones.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

Talento joven y peso ofensivo: Yıldız brilla con la 10 de Juventus

Kenan Yıldız sigue demostrando que tiene bien ganada la camiseta número 10 de Juventus a sus 20 años. Registra tres partidos consecutivos participando directamente en goles, con asistencias ante Bologna y Pafos, además de una anotación frente a Napoli.

En la temporada actual, el joven turco suma seis goles y siete asistencias en 21 partidos disputados con el conjunto bianconero.

Anotará o conseguirá una asistencia: Kenan Yıldız – 2.20 en bet365

Un duelo que promete paridad tras el descanso

La Vecchia Signora registró cuatro empates en los siete segundos tiempos que disputó en condición de local.

La Loba, por su parte, también igualó en cuatro de sus siete segundas mitades jugando como visitante.

Resultado del segundo tiempo: Empate – 2.30 en bet365

Cuotas en Juventus vs Roma

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Juventus vs Roma: últimos partidos