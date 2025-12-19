Es tendencia:
De Tezanos le para el carro a Alexis Sánchez: “Falta de respeto al hincha de la selección”

El periodista de Deportes en Agricultura se enfureció con las declaraciones de Alexis y lo califica como "falto de respeto" con los hinchas. Caamaño lo critica por vivir en una realidad paralela.

Por Diego Jeria

La parada de carros de Manuel De Tezanos a Alexis Sánchez.
© Captura y PhotosportLa parada de carros de Manuel De Tezanos a Alexis Sánchez.

Alexis Sánchez cumplió 38 años este viernes, y en medio de las celebraciones habló en extenso con ESPN. Y una de sus declaraciones no gustó nada, específicamente al ser consultado por qué le falta a la selección chilena para reencontrar el éxito.

“Experiencia y gestión… y apoyarse entre los chileno. Yo veo que argentinos y brasileños van todos juntos para adelante, se apoyan“, dijo Alexis, lo que no gustó nada en el panel de Deportes en Agricultura.

Yo creo que Alexis vive en esta burbuja habitual de los jugadores. Viejo, Messi renunció por el poco apoyo”, dijo Cristián Caamaño.

La furia de De Tezanos y Caamaño con Alexis

Por su parte y más enojado, Manuel De Tezanos expuso: “¡qué desafortunadas las palabras de Alexis! Yo fui al partido en Buenos Aires, en el Monumental que nos ganan 4-1, con el Bichi, jugábamos a matar o morir. En ese partido el estadio estaba a mitad, lejos de estar lleno”.

Manuel De Tezanos le para el carro a Alexis Sánchez por “falta de respeto” con los hinchas de La Roja.

Manuel De Tezanos le para el carro a Alexis Sánchez por “falta de respeto” con los hinchas de La Roja.

Alexis Sánchez se olvida. Yo te digo una cosa: que la prensa, que hable de los medios, ya… pero que critique a la gente, que a la selección le falta apoyo, con los precios usureros de las entradas, con las campañas horrorosas que hemos tenido…”, agrega.

Publicidad

De Tezanos expone que “es una falta de respeto tremenda de Alexis, cómo se le ocurre tirarse contra la gente. La gente es lo único que nos va quedando, ese pobre tipo que llega todavía ilusionado, que compra la camiseta, la entrada o el abono carísimo. Eliminados, la gente igual iba al estadio”.

Por su parte, Cristián Caamaño concluyó también molesto: “cómo puede vivir en una realidad tan paralela”. “Futbolísticamente le perdono todo a Alexis, pero lo de la gente, no quiero sonar populista, pero la gente venía de todas partes de Chile a apoyar a la selección. Entonces no, decir que nos falta unirnos… que jueguen bien y entrenen mejor“.

