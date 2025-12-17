Alexis Sánchez recibió la mejor noticia de su vida y esta vez no tiene que ver con fútbol, porque en las redes sociales anunciaron el nacimiento de su hijo con Alexandra Litvinova.

Fue en las plataformas digitales donde la modelo rusa-ucraniana de 25 años anunció a todo el mundo que el tocopillano fue padre, con fotografías que están llenas de felicitaciones.

La pareja consolida su relación y esta vez lo contaron a tiempo en sus plataformas digitales, donde en una de las postales se puede ver al tocopillano muy feliz con el nacimiento.

La historia oculta de Alexis Sánchez como padre

Fue hace algunas semanas que su pareja había confirmado la noticia, aunque reveló lo difícil de mantener todo oculto: “Mi mayor secreto 😅 Mantenerlo oculto durante 9 meses fue muy difícil: sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa.”

Posteriormente, la modelo rusa-ucraniana de 25 años dejó en claro lo que venía como pareja: “El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y guardarte para ti al mismo tiempo. Ahora que el secreto por fin ha salido, se siente increíble poder hablar de ello y compartir piezas de este viaje 💗”

