Universidad de Chile tiene como principal opción para entrenador a Renato Paiva. Sin embargo, Roberto “Cóndor” Rojas no tiene una buena opinión del trabajo del portugués.

El sorpresivo anuncio de Gustavo Álvarez de no seguir en el Romántico Viajero, puso a la dirigencia a trabajar en sellar la salida del argentino y en encontrar a su reemplazante. Es ahí donde Paiva tomó la delantera para ponerse el buzo del Bulla en 2026.

La dura crítica de Cóndor Rojas sobre Renato Paiva

Renato Paiva ha trabajado en tres clubes de Brasil: Bahía, Botafogo y Fortaleza. En este último dirigió en 2025 y el equipo terminó perdiendo la categoría. Roberto Rojas, quien lleva más de 30 años viviendo en el país de la samba, cuestionó duramente el trabajo del portugués.

“Fortaleza no anduvo bien en el último año y se fue a segunda división, por lo que el trabajo de él no fue bueno. Ahora si los dirigentes piensan que puede tener un recomienzo, es otra cosa. A mí al menos no me gustó su trabajo en el último año“, indicó el Cóndor a RedGol.

“Él agarró un equipo y después salió, lo echaron, pero el equipo estaba destruido. Ahí trajeron a un técnico argentino (Martín Palermo) y el equipo no se recuperó más, porque el trabajo desde el comienzo con Paiva fue un desastre. Esa es la impresión que dejó aquí”, explicó el ex Colo Colo y Sao Paulo.

Universidad de Chile ha mantenido un estilo ofensivo con Gustavo Álvarez en los últimos años, por lo cual hay dudas de cuál sería el sistema que usaría Renato Paiva en el CDA. Si bien Rojas dice que el DT se adapta a lo que tiene, mantiene su crítica por su mal trabajo en Fortaleza.

“Depende de los jugadores que tengas dentro del plantel haces el planteamiento que tú quieres. Ahora su trabajo fue pésimo, eso es lo que dejó aquí y no consiguió recuperarse, tanto así que lo echaron y Fortaleza no se pudo recuperar con otro técnico. Su trabajo no dejó ningún fruto. La responsabilidad es de él también por el descenso del equipo“, insistió el ex arquero.

“Fortaleza dos años atrás había estado en Copa Libertadores, siempre bien. Este año no se recuperó porque los trabajos técnicos fueron buenos. Yo veo todo el campeonato brasileño y el último año y medio de Fortaleza fue un desastre y uno de los técnicos fue él“, cerró el Cóndor Rojas.

Renato Paiva alcanzó a dirigir solo 10 partidos en el León de Curitiba entre julio y septiembre del 2025, donde tuvo 1 triunfo, 3 empates y 6 derrotas. Luego de su salida, el equipo no pudo mantener la categoría y descendió a la segunda de Brasil.