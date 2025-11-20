Elegir al mejor arquero de la historia de Chile siempre trae mucho debate. Los más experimentados señalan a Roberto Rojas, por sus grandes reacciones, mientras que lo hecho por Claudio Bravo en su carrera supera al Cóndor.

Quien entró en ese terreno pedregoso fue Marcelo Vega, quien al comparar a ambos porteros asegura que no es tan fácil quedarse con el meta bicampeón de América.

“Por mérito de ganar campeonatos, Bravo. En cuanto a juego, es muy difícil”, fue lo primero que explicó el Tobi en Picado TV cuando se estableció un paralelo entre ambos metas.

La comparación entre Bravo y Rojas

Explicó Vega que “el Cóndor Rojas era maravilloso, lo que pasa es que mucha gente no lo vio. Tiene unas atajadas… atajaba más que Bravo”.

Roberto Rojas

De hecho relata que en la época del Maracanazo, era sondeado desde Europa. “En ese tiempo cuando deja la cagada estaba en Brasil y lo quería el Inter de Milán, cuando salía un puro extranjero. Mira lo que te estoy diciendo, la cagadita que se mandó”, manifiesta.

“Dice que lo hizo por el país (cortarse con un bisturí), pero por el país no te mandas esas cagadas. No pudo irse a Italia por eso”, manifestó el mundialista de Francia 98.

De hecho recuerda un encuentro en que dejó a todos con la boca abierta. “El partido contra Brasil en la Copa América fue maravilloso”, señala por el 4-0 con que Chile le ganó al Scratch en 1987.

Para cerrar su análisis, Vega indica que “de reacción era más el Cóndor. Con los pies era más Bravo. Pero si te guías por lo que ganó, te quedas con Bravo, jugó más afuera”.

