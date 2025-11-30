Este domingo puede ser fatídico para algunos equipos de la Liga de Primera 2025. En este caso específico, hablamos de Deportes Iquique y de Unión Española, dos escuadras que pelean fecha a fecha contra la desesperación y la falta de puntos.

A falta de dos partidos para el cierre de la temporada ambos equipos tienen la gran necesidad de sumar de a tres. Ambos con 21 puntos y sin siquiera depender de ellos mismos, entrarán a sus respectivos duelos dominicales con la intención de que el milagro suceda.

Pero, claro, unos ganan, otros pierden. Dos equipos mantienen cierta distancia con el descenso, pero aún corren peligro. Se trata de Deportes Limache y de Everton de Viña del Mar. Incluso La Serena, en un giro que sería bastante exótico, podría quedar en la B.

ver también Salió campeón de la Libertadores, fue candidato a diputado por el partido de Parisi y mandó mensaje a Colo Colo: “No la están mojando”

¿Qué tiene que pasar para que todo se defina en la última fecha?

De más está decir que Unión Española e Iquique están prácticamente obligados a ganar sus respectivos encuentros si es que quieren mantener las chances de continuar en la Liga de Primera. En caso de perder, aseguran su descenso instantáneamente.

Unión Española lo tiene bastante difícil. Recibirá a O’Higgins en el Santa Laura. El cuadro de Rancagua pelea por el Chile 2, aún, y, por ende, saldrá con todo a ganar. El duelo promete.

Mientras tanto, Deportes Iquique irá hasta Viña del Mar para enfrentar a Everton. En el caso de vencer la visita, la tabla quedaría muy abierta para la última fecha, considerando que entre los Ruleteros y los Dragones Celestes habría tan sólo dos puntos de diferencia.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, uno de los que más decide en este dilema es Deportes Limache. El Tomate Mecánico viaja a visitar a Calera, con constantes malos resultados fuera de casa, por lo que tendrá un partido complejo, que podría hacerlo enredar puntos. Su derrota es lo más importante en las esperanzas de Unión e Iquique.

Con triunfos de hispanos e iquiqueños, sumado a una derrota de Deportes Limache, se llegaría a la última fecha con Everton teniendo 26 puntos, el Tomate 25 y Unión e Iquique 24. ¡Sería un final de miedo!

Iquique llega inspirado tras vencer a Cobresal | Photosport

Publicidad

Publicidad

¿Con quién juega cada uno de estos equipos en la última fecha?

Todos los duelos de la última fecha se jugarán sincrónicamente. Se llevarán a cabo el sábado 6 de diciembre, a las 18.00 horas de nuestro país.

Coquimbo Unidos vs Unión Española

Deportes Iquique vs Universidad de Chile

Huachipato vs Deportes Limache

O’Higgins vs Everton de Viña del Mar

ver también “Nosotros jugamos”: jugadores de La Serena se enfrascan en fuerte discusión con sus hinchas

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Publicidad