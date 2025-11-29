Estrepitosa caída de Colo Colo ante Cobresal. El Cacique terminó siendo apabullado por los Mineros en El Cobre y se alejan visiblemente de la posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana. Este partido era considerado una verdadera final.

Ahora, los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán que esperar a ver cuál es el resultado del duelo entre Palestino y La Serena, en La Portada, donde, de sumar de a tres, los árabes podrían ponerse a cuatro puntos de distancia de Colo Colo y de su posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana.

Las explicaciones de la sura derrota pueden ser muchas. Pero hay quienes aseguran que todo tiene que ver con la poca garra que ponen los jugadores a la hora de defender la camiseta alba con el indio en el pecho.

Campeón de la Libertadores aborrece la poca garra de los jugadores albos

Rubén Martínez jugó en Cobresal y en Colo Colo. Pero, fue en Macul donde vivió uno de los momentos históricos del fútbol nacional, cuando en 1991 el Cacique se consagró campeón de la Copa Libertadores.

Ha pasado el tiempo, pero para el ex jugador la camiseta de Colo Colo sigue siendo un estandarte que hay que defender con todo ímpetu. Eso es lo que dijo en Sin Filtros, donde llamó a ponerle más ganas.

“Esta camiseta, este escudo, hay que mojarlos. Hoy día, los jugadores de Colo Colo no la están mojando“, señaló el ex futbolista y campeón de América con el Cacique.

“Sudé sangre, sudor y lágrimas por esta camiseta. Y hoy no veo el mismo esfuerzo, así que, por favor, pónganse las pilas“, cerró el ex futbolista albo.

¿Qué hace en la actualidad Rubén Martínez?

Rubén Martínez buscó ser diputado por la Región del Maule, representando al Partido de la Gente de Franco Parisi. Con 3,1% de los votos, el ex Colo Colo no fue electo.