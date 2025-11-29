Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Salió campeón de la Libertadores, fue candidato a diputado por el partido de Parisi y mandó mensaje a Colo Colo: “No la están mojando”

El Cacique no da pie con bola. El cuadro de Macul viene de caer estrepitosamente ante Cobresal y el sueño de Sudamericana se esfuma.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo ve muy de lejos la Sudamericana.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTColo Colo ve muy de lejos la Sudamericana.

Estrepitosa caída de Colo Colo ante Cobresal. El Cacique terminó siendo apabullado por los Mineros en El Cobre y se alejan visiblemente de la posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana. Este partido era considerado una verdadera final.

Ahora, los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán que esperar a ver cuál es el resultado del duelo entre Palestino y La Serena, en La Portada, donde, de sumar de a tres, los árabes podrían ponerse a cuatro puntos de distancia de Colo Colo y de su posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana.

Las explicaciones de la sura derrota pueden ser muchas. Pero hay quienes aseguran que todo tiene que ver con la poca garra que ponen los jugadores a la hora de defender la camiseta alba con el indio en el pecho.

Tras quedar fuera del Cobresal vs Colo Colo: Arturo Vidal celebra importante logro familiar

ver también

Tras quedar fuera del Cobresal vs Colo Colo: Arturo Vidal celebra importante logro familiar

Campeón de la Libertadores aborrece la poca garra de los jugadores albos

Rubén Martínez jugó en Cobresal y en Colo Colo. Pero, fue en Macul donde vivió uno de los momentos históricos del fútbol nacional, cuando en 1991 el Cacique se consagró campeón de la Copa Libertadores.

Ha pasado el tiempo, pero para el ex jugador la camiseta de Colo Colo sigue siendo un estandarte que hay que defender con todo ímpetu. Eso es lo que dijo en Sin Filtros, donde llamó a ponerle más ganas.

Esta camiseta, este escudo, hay que mojarlos. Hoy día, los jugadores de Colo Colo no la están mojando“, señaló el ex futbolista y campeón de América con el Cacique.

Publicidad
Dura caída de Colo Colo ante Cobresal | Photosport

Dura caída de Colo Colo ante Cobresal | Photosport

Sudé sangre, sudor y lágrimas por esta camiseta. Y hoy no veo el mismo esfuerzo, así que, por favor, pónganse las pilas“, cerró el ex futbolista albo.

Tweet placeholder
Publicidad

¿Qué hace en la actualidad Rubén Martínez?

Rubén Martínez buscó ser diputado por la Región del Maule, representando al Partido de la Gente de Franco Parisi. Con 3,1% de los votos, el ex Colo Colo no fue electo.

Fuera del torneo: el amargo regreso a las canchas de Francisco Marchant en Colo Colo

ver también

Fuera del torneo: el amargo regreso a las canchas de Francisco Marchant en Colo Colo

Lee también
Salvó a la U de la B, fracasó en la UC y pelea por ser el mejor de 2025
Campeonato Nacional

Salvó a la U de la B, fracasó en la UC y pelea por ser el mejor de 2025

¡Se hizo viral! La pinta de Lea Fernández que la rompió en redes
U de Chile

¡Se hizo viral! La pinta de Lea Fernández que la rompió en redes

La IA vaticina el resultado del O'Higgins vs la U
U de Chile

La IA vaticina el resultado del O'Higgins vs la U

No fue Munder: DT de Cobresal destaca a la figura en goleada sobre Colo Colo
Chile

No fue Munder: DT de Cobresal destaca a la figura en goleada sobre Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo