Colo Colo visita a Cobresal este viernes en El Salvador por la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera 2025, un duelo directo en la lucha por el último cupo a la Copa Sudamericana 2026, con Arturo Vidal ausente como baja obligada por suspensión.

El Rey Arturo vio amarilla sobre el final contra La Calera, y en medio de polémicas durante las últimas horas, más la bullada suspensión, Vidal está en el ojo del huracán por no viajar a apoyar al plantel mientras tiene una actividad el domingo en Petorca.

“Para Colo Colo y para Fernando Ortiz (contra Cobresal es una final)… ¿Y Vidal dónde va a estar? ¿En Petorca?“, lanzó ácido de entrada Juan Cristóbal Guarello en Deportes en Agricultura. “Es una gran pregunta. Tiene que ir a Petorca, tiene una actividad“, respondió Manuel De Tezanos.

King Kong agregó mosqueado: “¿pero va a jugar, va a cantar? Pongámosle que empatan Colo Colo y Cobresal. Colo Colo necesitará a Vidal en la última fecha. Imagínate que en la pichanga de Petorca le meten una patada, o se tropieza, o no sé qué“.

Vidal no viaja a El Salvador, pero tiene actividad en Petorca

“Yo después de lo que le hizo a Ortiz en la fecha pasada contra La Calera, que se hace amonestar en la jugada del minuto 93, yo si fuera el técnico no lo llamo más“, complementó De Tezanos. Matías Fuenzalida la puso sobre la mesa: “¿será premeditado, o el ímpetu lo traiciona?“.

La actividad de Arturo Vidal que agranda la polémica por su ausencia en El Salvador con Colo Colo, que juega duelo clave ante Cobresal.

El amigo del balong sostuvo que “Colo Colo ganaba 4-1, no había ningún riesgo de contrataque, estaba definido el marcador, y le pega al volante de contención rival. Se barre por detrás, no hay opción que no lo amonesten”. Guarello añadió que “y después aparece haciendo un show en Petorca“. “Yo no quiero pensar mal, pero cómo se le va a salir la cadena si está viejo. Cómo no va a pensar“, retomó De Tezanos.

Por su parte Cristián Caamaño se lanzó con todo: “ya nos llamó la atención la amarilla ese día, en un partido que estaba liquidado y sabiendo la trascendencia del partido contra Cobresal. Pero hay un factor: viajar a El Salvador, y a veces viajar a El Salvador con cierta edad cuesta“.

“Los futbolistas saben cuando y cómo hacerse mostrar amarilla. Lo hemos visto cien veces. No digo que esta fuera una, pero los futbolistas tienen claro cómo hacerse amonestar y qué partidos jugar”, manifestó.

Caamaño sentenció que “cuántas veces vimos que los futbolistas se sacan amarilla para llegar limpios a un clásico. ¿Qué eso es distinto a esto? ¡No! Quieres jugar o no quieres jugar. Te pierdes un partido para jugar el otro, y acá no vas a El Salvador. Si era en el Monumental el partido lo jugaba. Vidal es suplente, viene El Salvador, la declaración que da después del partido… El tipo está mosqueado porque es suplente. A mí déjenme dudar“.