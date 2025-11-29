Tras triunfo de Flamengo sobre Palmeiras: El emotivo desahogo de Erick Pulgar

Flamengo se alzó como nuevo campeón de la Copa Libertadores. El elenco de Erick Pulgar superó por 1-0 a Palmeiras y sumó un nuevo trofeo a su gigante vitrina de títulos.

La única alegría del partido se hizo esperar hasta el complemento. A través de un perfecto tiro de esquina, Danilo saltó más alto que todos y con certero cabezazo marcó el único tanto de la jornada en el minuto 67.

Tras ello, el Verdao intentó por todos los medios lograr el empate. Pero se hizo fuerte la defensa del Fla con un Pulgar que elevó su nivel y en el complemento terminó jugando casi como un central más.

El seleccionado nacional peligró con la tarjeta roja en el primer tiempo y se complicó su permanencia en el partido. Pero en el complemento mostró su mejor faceta y fue determinante para borrar a Vitor Roque y al “Flaco” López.

Rendimiento que tuvo su premio con el pitazo final de Darío Herrera. Lo que provocó el desahogo de Pulgar que tras el término del partido se lanzó al suelo de rodillas. La emoción se hizo presente y el “5” hasta terminó entre lagrimas abrazado a sus compañeros.

¿Qué le pasó a Erick Pulgar?

La final de la Copa Libertadores 2025 será un partido que difícilmente podrá olvidar Erick Pulgar. El chileno fue titular y recibió el respaldo de Luis Filipe que lo ubicó en el medio campo junto con Jorginho. Sin embargo, el nacido en Antofagasta protagonizó una de las jugadas más polémicas de la final.

Pulgar fue clave en el triunfo de Flamengo

En medio de una discusión con Bruno Fuchs, el ex Universidad Católica y Fiorentina le entró con una plancha al defensa del verdao. Pero esto no fue en una disputa de balón. Por lo que Darío Herrera, y con ayuda del VAR, solo determinó tarjeta amarilla.

Dicha sanción desató la polémica entre los hinchas ya que exigían la roja para Pulgar. Pese a ello, el chileno se mantuvo en cancha los 90 minutos y en el complemento elevó su nivel para ser pieza clave en la cuarta Copa Libertadores que conquista Flamengo.