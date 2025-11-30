Universidad de Chile vive momentos de definiciones para la temporada 2026, pese a que le quedan dos fechas por disputar para finalizar su participación en la Liga de Primera 2025.

Con la opción de meterse en la Copa Libertadores, en la interna se tomar decisiones pensando en el plantel que estará disponible para el próximo año, donde aseguran que Gustavo Álvarez no estará al mando.

En ese sentido, hay un jugador que tiene una importante chance de dar un salto al fútbol argentino, justo cuando termina su vínculo con la U y deben resolver si le renuevan contrato en el mercado de fichajes.

Se trata de Rodrigo Contreras quien, nuevamente, aparece en el horizonte de Talleres de Córdoba, lo que enciende el mercado para Deportes Antofagasta, quien es dueño de su carta.

Rodrigo Contreras no ha podido ganar su titularidad con la U. Foto: Jorge Loyola/Photosport

¿Rodrigo Contreras vuelve al fútbol argentino?

Rodrigo Contreras está casi con un pie fuera de Universidad de Chile para la temporada 2026, donde no llenó el gusto de la dirigencia, que tiene que desembolsar sobre un millón de dólares si quiere quedarse con su carta.

Por lo mismo, hay una nueva opción que comienza a tomar fuerza, aunque hay algunas situaciones que se tienen que resolver antes para un regreso al fútbol de su país.

Así lo detalló el medio partidario Talleres Mi Pasión, quienes apuntan a que el Tucu Contreras está en carpeta, aunque esperan para ver qué resuelve la U que tiene prioridad en una negociación.

“Rodrigo Contreras es un jugador en carpeta, el jugador quiere volver al fútbol argentino. En Talleres gusta, pero la prioridad es un 9 de jerarquía por quien ya comenzó a negociar”, explican.

