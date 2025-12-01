Es tendencia:
“Lo que hacen los dirigentes…”: niño de Unión Española saca aplausos con madura reflexión del descenso

Joven hincha hispano fue viral con respetuoso, pero directo mensaje a los dueños del club que se fue a Primera B.

Por Nelson Martinez

Viral mensaje de un pequeño hincha hispano.
© RedGol / Photosport.Viral mensaje de un pequeño hincha hispano.

Siguen las repercusiones de la pesadilla que vivieron hinchas de Unión Española en Santa Laura. El equipo cayó 4-2 ante O’Higgins y firmó oficialmente su descenso a la Primera B, por segunda vez en su historia.

Y si tras el pitazo final hubo incidentes entre furiosos hinchas y el gerente general Sabino Aguad, hubo otros fanáticos que pusieron la calma. Uno de ellos fue viral en redes sociales tras sentida conversación con RedGol.

Joven hincha hispano se plantó con llamativa madurez frente al micrófono RedGolero y le cantó todas las verdades a la dirigencia hispana. De paso, hizo un llamado a los reales hinchas con miras al 2026 en Primera B.

Ejemplo de madurez en Unión Española

Un joven hincha de Unión Española habló con RedGol a la salida del estadio Santa Laura para reflexionar sobre el descenso del equipo. Con aplaudido mensaje dejó en claro por qué se llegó a este momento en el Rojo.

“No ha sido buena para Unión Española, dimos todo lo que se podía, pero con lo que hacen los dirigentes para el club no se puede. No compran gente que de verdad quiera luchar para el torneo, no se puede hacer mucho con eso“, partió diciendo.

Publicidad

En ese sentido, el mensaje también trajo palabras de apoyo a futuro, donde el niño hispano llamó a sus pares a pensar en la misión retorno con miras a la campaña 2026 en Primera B.

“Triste por el descenso pero habrá que seguir luchando y subir de nuevo, seguir siendo abonados, viniendo al estadio para subir con Unión, así siempre apoyando”, cerró.

Los comentarios felicitando al niño de Unión Española:

