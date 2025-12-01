La Unión Española finalmente no pudo evitar el desastre y este domingo confirmó su descenso a la Primera B. Los Hispanos sufrieron una dura derrota por 2 a 4 ante O’Higgins en el Estadio Santa Laura, la que los manda directo a los potreros para el 2026.

La amargura era total en las tribunas y la cancha de Independencia, pero no sólo para quienes vestían la camiseta roja. En los Celestes había un viejo conocido que, más allá de celebrar el triunfo, también sintió el golpe de lo que pasaba con su rival.

Y es que un ex capitán de los Hispanos dijo presente en el duelo, pero vistiendo los colores del Capo de Provincia. Es por ello que tras el partidos sorprendió a todos con un mensaje dedicado al club donde, aseguró, fue feliz.

El sentido mensaje de Luis Pavez tras el descenso de Unión Española

El descenso de Unión Española ha significado un duro golpe no sólo para quienes hoy son parte del club. Ex jugadores lamentan ver cómo los Hispanos pierden la categoría y tratan de aportar con un poco de ánimo en un momento de tristeza.

Luis Pavez, que jugara en los rojos durante seis años y hoy viste los colores de O’Higgins, publicó un inesperado mensaje en redes sociales tras lo ocurrido en el Estadio Santa Laura. “Primero, feliz por el triunfo del equipo que nos acerca al objetivo“, lanzó de entrada.

Pero tras ello el defensor sorprendió a todos dedicándole un sentido mensaje a Unión Española. “Después, toca vivir una situación triste, un lugar donde fui feliz y tuve el privilegio de ser capitán“.

Eso no fue todo, ya que Luis Pavez aprovechó para levantar a quienes ahora lo pasan mal en Independencia. “Hoy tocó verlos descender y dejo a un lado el fútbol para mandarle todas las fuerzas a compañeros, amigos, hinchas y sobre todo a las personas que trabajan ahí”.

Finalmente, el ex capitán de los rojos les mandó su “ánimo y fuerza” para enfrentar lo que viene. Sin duda un gesto que saca aplausos y demuestra que, más allá de los colores, hay amores que no se olvidan.

Unión Española tendrá mucho por mejorar si es que quiere volver rápido a la Liga de Primera. Los Hispanos descienden a la B y buscarán que sea un paso corto, aunque para que eso ocurra, deben hacer una dura autocrítica.

¿Cuándo y a qué hora juega Unión Española?

Unión Española ahora se prepara para lo que será su último partido en Primera División antes de comenzar el plan retorno. Este sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas los Hispanos visitan al campeón Coquimbo Unido.

Así está Unión Española en la tabla de la Liga de Primera 2025

