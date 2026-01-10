Triste noticia sacude a Deportes Limache. Mientras el equipo prepara la Supercopa con un plantel de lujo en el mercado de pases, la partida de un emblema del equipo sacudió a la institución.

Se trata de César Villegas Urrutia, un recordado directivo y de los fundadores del equipo que hoy hace historia en la Liga de Primera. El padre del actual presidente tomatero falleció la tarde de este sábado.

El equipo rápidamente dio a conocer la noticia en sus redes sociales, en un duro golpe al plantel y dueños del club. Villegas acompañó el rápido crecimiento deportivo del elenco rojo y terminó a cargo de San Luis de Quillota, club donde también era muy querido.

El mensaje del triste adiós en Limache y San Luis

Deportes Limache informó mediante sus redes sociales el fallecimiento de César Villegas, querido hombre de la zona. Junto a la imagen del escudo, el luto acompaña el momento del equipo.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Don César Villegas Urrutia, ex directivo de Deportes Limache y padre de nuestro Presidente César Villegas Mena, partió diciendo el equipo, en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí donde apelaron al corazón de la familia tomatera para salir adelante en este duro momento. Al respecto, en Limache elogiaron la figura del directivo diciendo “descanse en Paz Don César Villegas Urrutia. Su legado será eterno”.

Por su parte, en San Luis de Quillota también expresaron sus condolencias por la partida de su querido emblema, quien por años comandó los destinos del equipo canario. Así lo despidieron en el elenco de Humberto Suazo: