Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Legado eterno”: luto en el fútbol chileno tras muerte de emblema de Limache y San Luis de Quillota

Lamentable noticia informaron ambos elencos de la región de Valparaíso este sábado. A los 69 años partió querido dirigente.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Triste noticia comunicó el club.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTTriste noticia comunicó el club.

Triste noticia sacude a Deportes Limache. Mientras el equipo prepara la Supercopa con un plantel de lujo en el mercado de pases, la partida de un emblema del equipo sacudió a la institución.

Se trata de César Villegas Urrutia, un recordado directivo y de los fundadores del equipo que hoy hace historia en la Liga de Primera. El padre del actual presidente tomatero falleció la tarde de este sábado.

El equipo rápidamente dio a conocer la noticia en sus redes sociales, en un duro golpe al plantel y dueños del club. Villegas acompañó el rápido crecimiento deportivo del elenco rojo y terminó a cargo de San Luis de Quillota, club donde también era muy querido.

El mensaje del triste adiós en Limache y San Luis

Deportes Limache informó mediante sus redes sociales el fallecimiento de César Villegas, querido hombre de la zona. Junto a la imagen del escudo, el luto acompaña el momento del equipo.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Don César Villegas Urrutia, ex directivo de Deportes Limache y padre de nuestro Presidente César Villegas Mena, partió diciendo el equipo, en sus redes sociales.

Publicidad

Fue ahí donde apelaron al corazón de la familia tomatera para salir adelante en este duro momento. Al respecto, en Limache elogiaron la figura del directivo diciendo “descanse en Paz Don César Villegas Urrutia. Su legado será eterno”.

Por su parte, en San Luis de Quillota también expresaron sus condolencias por la partida de su querido emblema, quien por años comandó los destinos del equipo canario. Así lo despidieron en el elenco de Humberto Suazo:

Lee también
El reencuentro de refuerzo mexicano de San Luis con Chupete Suazo
Chile

El reencuentro de refuerzo mexicano de San Luis con Chupete Suazo

San Luis oficializa la llegada de dos ex compañeros de Chupete Suazo
Chile

San Luis oficializa la llegada de dos ex compañeros de Chupete Suazo

No lo esperaba: la ANFP frena al ‘Chupete’ en su arranque como DT
Chile

No lo esperaba: la ANFP frena al ‘Chupete’ en su arranque como DT

Le dio recordado título a Colo Colo ante la U y le jura amor a Temuco
Chile

Le dio recordado título a Colo Colo ante la U y le jura amor a Temuco

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo