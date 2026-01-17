Al igual que en la historia de Humberto Suazo, quien pasó por la UC antes de destacar como goleador temible en San Luis de Quillota, en el plantel de los Canarios hay un zurdo defensor central que también tuvo una experiencia en los Cruzados.

Fue referente en su división, de hecho. Las referencias son para Mateo Guerra, un jugador de 21 años que tiene profunda admiración por el trabajo que realiza Universidad Católica en sus inferiores. También registra un periplo por Deportes Limache, seguramente emergido de ese indesmentible lazo entre Canarios y el Tomate Mecánico.

“Me tocó terminar mi parte de formación en Católica, dos años hermosos. Fui capitán, a los seis meses ya era capitán. Es un club gigante, por cómo se maneja y la gente que está allá adentro. En San Luis espero demostrar todo lo aprendido en la Católica”, le dijo Guerra a RedGol en medio de la preparación para la campaña.

Mateo Guerra en acción por la Proyección de la UC. (Cedida).

¿Cómo han sido las jornadas de pretemporada?



Han sido cansadoras, pero estoy contento con el desafío. Más por estar de la mano de Humberto. Todos sabemos la calidad que jugador que fue y ahora quiere demostrarlo como entrenador. Intenso, a full con las ideas que quiere. Está feliz por este nuevo desafío.

Mateo Guerra en acción por Deportes Limache. (Cedida).

Y esto de ser dirigido por el Chupete Suazo, un histórico del club, ¿qué tal?

Es un sueño. Todos sabemos la calidad de jugador que fue. Ahora quiere dejar su huella como técnico. Todos estamos motivados de hacer un gran año junto a Humberto. No se ha metido en los picados, pero quizá más adelante se mete y demuestra la calidad de jugador que es.

¿Ha hecho algo especial?

En las pelotas detenidas se mete con los delanteros, a ellos los guía mucho con eso y el tema de la definición.

Mateo Guerra, el ex UC que quiere convencer a Chupete Suazo en San Luis de Quillota

Mateo Guerra piensa que la UC es un club modelo en Chile tras haber pasado por su fútbol formativo, donde se mostró con un polifuncional jugador que puede ser útil como un comodín de Chupete Suazo en San Luis de Quillota. Además de zaguero central, puede ser lateral izquierdo.

E incluso, volante de contención. “Esta es la gracia para que el profe Humberto tome una decisión y yo estar disponible en la posición que me requiera. Estoy dispuesto y pongo a disposición mi trabajo para que a San Luis le vaya bien”, manifestó Mateo Guerra, quien está en modo esponja con los experimentados del cuadro quillotano.

Humberto Suazo comenzó 2026 como DT de San Luis. (Foto: @Sanluis_qta).

Hay otro ex Colo Colo en la plantilla: Felipe Flores, quien tuvo conversaciones avanzadas con Deportes Recoleta y Deportes Temuco, pero finalmente continúa en los Canarios. “Soy muy cercano a él, sabemos de su nombre en el fútbol chileno y su calidad. Te va guiando”, expresó Guerra.

Felipe Flores también pasó de Limache a San Luis. (Andres Pina/Photosport).

“A uno como joven lo va guiando para que todo salga bien”, agregó el zurdo defensor quien en julio cumplirá 22 años. Por cierto, se refirió al difícil momento institucional en los equipos de la zona tras el fallecimiento de César Villegas que enlutó a todo el fútbol chileno.

Según Mateo Guerra, “fue difícil pasar estos días, se sienten ánimos diferentes por la partida de don César, que era muy querido con nosotros. Dejó un gran legado acá en la zona. Muy triste, pero tenemos pensado hacer un gran 2026 para celebrarlo. Por recordarlo a él. De la mano de Humberto estamos trabajando bien para lograr el objetivo”. La apuesta está hecha: y es ambiciosa.

Sergio Ramos, el modelo que sigue Mateo Guerra

Quizá da luces con esta confesión, pero sólo respondió a la pregunta de si tenía algún referente. “Como defensa central me gusta mucho Sergio Ramos”, reconoció Mateo Guerra.

Sergio Ramos es el gran referente futbolístico de Mateo Guerra. (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images).

“Veo muchos videos de él por cómo se desempeña, el liderazgo que tiene. Lo admiro”, profundizó Guerra sobre Ramos, un icónico zaguero central que tuvo el Real Madrid, campeón mundial con la selección española y originalmente lateral aderecho en el Sevilla de España, club donde se dio a conocer.

Así quedó San Luis de Quillota en la tabla de la Primera B 2025

