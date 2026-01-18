No hay primera sin segunda. Colo Colo deja atrás el debut de pretemporada y va por otro amistoso, esta vez contra Alianza Lima. El partido entre los dos club hermanos de Chile y Perú se disputará este domingo en el estadio Parque Viera de Montevideo.

Y para el duelo el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, ya confirmó su segunda formación del 2026 con varios cambios respecto al estreno contra Olimpia, también por la Serie Río de La Plata.

Colo Colo formará con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Diego Ulloa en defensa; Matías Fernández, Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez, Cristián Riquelme; y Claudio Aquino en mediocampo; Javier Correa y Francisco Marchant en delantera.

En la banca alba son opciones Eduardo Villanueva; Jonathan Villagra, Nicolás Suárez, Javier Méndez, Matías Moya, Víctor Campos, Tomás Alarcón, Leandro Hernández, Cristián Zavala, Yastin Cuevas y Maximiliano Romero.

Los antecedentes y detalles de la formación de Colo Colo contra Alianza Lima

Cabe recordar que Erick Wiemberg aparecía como titular, pero el lateral que haría las funciones de volante por izquierda fue liberado de duelo por problemas personales. Asimismo Lucas Cepeda está con problemas estomacales y también se pierde el partido.

El lugar de Wiemberg lo ocupará Riquelme, mientras la baja de Cepeda será una oportunidad para que Francisco Marchant se muestre en el ataque albo.

También respecto a Olimpia, Rojas ingresa por Villagra en la defensa y Ulloa por Joaquín Sosa. Además, Pavez regresa a la titularidad por Alarcón. El resto es el mismo equipo que enfrentó de inicio a Olimpia de Paraguay.

El duelo entre Colo Colo y Alianza Lima está programado para este domingo 18 de enero, desde las 21:00 horas, en el estadio Parque Viera de Montevideo.

