Universidad de Chile

Formación de U de Chile: Meneghini ya tiene pensado el primer once titular del Chuncho 2026

Paqui Meneghini ya tiene elegidos a los once jugadores que iniciarán el año en la U. Los azules enfrentan a Racing en el amistoso de Concepción.

Por Diego Jeria

La U ya tiene delineada su primera formación para el 2026.
Universidad de Chile 2026 se estrena este domingo en el amistoso contra Racing Club en Concepción, duelo que también marcará el debut de Francisco Meneghini como entrenador del Chuncho tras la polémica salida de Gustavo Álvarez.

Y a falta de dos entrenamientos (la tarde de este viernes y el sábado por la mañana antes de viajar al sur), Paqui ya tiene más o menos definida la primera formación de la U.

De no ocurrir contratiempos ni cambios de opinión por parte del DT, la U abrirá su año con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas, Javier Altamirano y Lucas Assadi en mediocampo; Octavio Rivero en ataque.

Antecedentes y datos azules del mercado

De esta forma, la U se estrenará con sus tres refuerzos hasta ahora como titulares: Romero, Vargas y Rivero. Los azules ultiman detalles con Juan Martín Lucero, quien podría sumarse en Concepción a la pretemporada.

La U y Meneghini tiene adelantada su primer once titular para la temporada.

Cabe recordar que la U vio partir, entre otros, a Ignacio Tapia, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda, Lucas Di Yorio , Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández.

Asimismo, los rumores apuntan a que Universidad de Chile reactivó su interés por Esteban Matus y Azul Azul negocia la incorporación del jugador de Audax Italiano.

La U se estrena en la pretemporada este domingo 18 de enero contra Racing, desde las 19:00 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo dce Concepción.

