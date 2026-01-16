Universidad de Chile tiene todo listo para recibir a su cuarto refuerzo del mercado de fichajes para la temporada 2026, luego de alcanzar pleno acuerdo con Juan Martín Lucero.

El jugador logró destrabar su vínculo con el Fortaleza de Brasil, donde acordó un monto para un cierre anticipado de su contrato, donde le quedaban dos años más.

Por lo mismo, una vez que la U recibió luz verde desde la representación del ex Colo Colo, procedieron a avanzar en el nuevo vínculo con el delantero argentino que arribará el fin de semana al país.

En ese sentido, dejan en claro que firmó un acuerdo que lo ligará por dos temporadas con la U, incluso pudiéndose extender a una tercera según los objetivos.

Juan Martín Lucero rescindió con Fortaleza y firmará en U de Chile.

ver también Estreno inminente: U de Chile pone fecha para el debut oficial de Juan Martín Lucero

¿Por cuánto tiempo será el contrato de Lucero con U de Chile?

Así al menos lo detalló el periodista Felipe Cartagena en TNT Sports, donde entregó detalles del contrato que firmó Juan Martín Lucero como refuerzo de Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“Ya está todo firmado, está todo acordado y Lucero será jugador de la U, por lo que las próximas horas se sumará al plantel azul; la idea es que viaje a Concepción junto al equipo”, explicó.

En ese sentido, asegura que la U lo quiere cuanto antes en el equipo, teniendo acordado todo su contrato, donde esperan que sea un referente en la delantera por varias temporadas.

“Dos años de contrato con opción a uno más, por lo que ya tienen a su esperado goleador, que se suma a Octavio Rivero y también a Eduardo Vargas”, destacó.

Publicidad

Publicidad

Revisa los detalles: