Universidad de Chile

Estreno inminente: U de Chile pone fecha para el debut oficial de Juan Martín Lucero

A la espera que este fin de semana aterrice en el país para firmar su contrato, en los azules ya tienen claro cuándo podría jugar su primer partido.

Por Alfonso Zúñiga

Juan Martín Lucero tiene fecha para debutar en U de Chile.
Va a suceder. Este fin de semana, el delantero argentino Juan Martín Lucero regresará a nuestro país, para firmar su contrato y ser anunciado como el cuarto refuerzo en Universidad de Chile para la temporada 2026.

Fue Radio Cooperativa quien confirmó que Azul Azul logró un acuerdo total con el “Gato”, quien tras aterrizar en Santiago se someterá a los exámenes médicos de rigor, y tras pasarlos pondrá la rúbrica que le ligará al club por dos temporadas.

Una noticia que trastoca los planes del técnico de la U, Francisco Meneghini, quien esperaba la llegada de Lucero antes del amistoso con Racing, aunque ya tiene una fecha puesta en el calendario para que haga su estreno oficial.

¿Cuándo debutará Lucero en la U?

Luego de su encuentro ante la Academia en Concepción, el plantel laico regresará a Santiago, para continuar con los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul hasta el próximo viernes 23 de enero, fecha en que viajarán hasta Perú.

Si todo se cumple a cabalidad, y Juan Martín Lucero se incorpora a los trabajos en la U a comienzos de la próxima semana, Meneghini ya lo tendrá a disposición para el último amistoso internacional que tendrá el club previo al inicio de la Liga de Primera.

El próximo encuentro del Romántico Viajero será el sábado 24 de este mes, cuando visiten a Universitario de Deportes en la edición 2026 de la “Noche Crema”, que se jugará en el Estadio Monumental de Lima, desde las 23:00 horas de nuestro país.

¿Cuándo juegan los azules?

El primer juego amistoso que sostendrá Universidad de Chile en el 2026 será este domingo 18 de enero, cuando reciban al cuadro argentino de Racing Club en el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, desde las 19:00 horas.

