U. de Chile atraviesa un momento delicado con la salida de Paqui Meneghini y la larga lista de lesionados que afecta el trabajo del interino Jhon Valladares, quien dirigirá este sábado 14 de marzo contra Coquimbo Unido.

Y es que son cinco los jugadores que se perderían este encuentro por lesiones. Hay una sexta situación, la de Juan Martín Lucero, que se está evaluando para ver si puede acompañar al equipo al puerto pirata.

En ESPN repasaron la situación de quienes se encuentran en la enfemería azul. Lucas Assadi aún tiene una o dos semanas de recuperación antes de volver a las canchas. Por su lado, Matías Zaldivia se recupera de un desgarro que lo dejaría volver recién en dos semanas más.

Luego aparece el caso de Bianneider Tamayo, quien tiene para tres semanas de recuperación. Más complicado es el de Charles Aránguiz, quien estaría cerca de un mes fuera por un desgarro del bíceps femoral derecho.

Cuándo vuelven los lesionados de U. de Chile

Eso sí, no hay un caso tan complejo como el de Octavio Rivero, quien deberá pasar por el quirófano por culpa de una sinovitis. Hasta cuatro meses estaría fuera, lo que podría motivar la contratación de otro futbolista.

Así, estas cinco bajas afectan al plantel de U. de Chile. Juan Martín Lucero está siendo evaluado y podría llegar al duelo contra Coquimbo. Por su lado, Marcelo Díaz tampoco aparecerá en el puerto pirata, pero por suspensión.