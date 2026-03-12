Un rumor circuló en las últimas horas tras el despido de Francisco Meneghini de Universidad de Chile: el capitán Charles Aránguiz habría obligado a Paqui a hacer jugar a Israel Poblete en desmedro del paraguayo Lucas Romero.

La noticia se dio a conocer en La Magia Azul, lo que evidenciaba una falta de liderazgo gigante por parte del recién cesado entrenador del Bulla, ya que le estaban haciendo el equipo.

Charles Aránguiz salió lesionado ante U de Conce

“Complicó a Charles Aránguiz y ofrezco disculpas”

Quien instaló este asunto fue el relator del medio, Cristián Cavieres, quien aclaró que lo señalado no era una información, sino que una opinión.

“Quizás no ocupé las palabras precisas. Lo que yo di a entender es una visión subjetiva, propia, de que se siente más cómodo con Israel Poblete en la cancha. Pero eso no es información, sino una visión de algo“, señaló.

Por lo mismo, pidió perdón. “No era el momento indicado, porque todos estamos serios con lo que está pasando en la U. Complicó a Charles Aránguiz y ofrezco las disculpas del caso”, agregó.

Charles Aránguiz ahora deberá liderar a U de Chile desde afuera de la cancha en el procesos que vivirán con el nuevo entrenador.

Esto luego de que se desgarrara ante Universidad de Concepción, por lo que estará cerca de dos meses fuera de las canchas según los informes médicos preliminares.

Una baja sensible para los universitarios, que de todas maneras tienen jugadores para reemplazarlo. Agustín Arce, Marcelo Díaz y tanto Poblete como Romero ahora pueden pelear camiseta de titular en la zona de volante.

