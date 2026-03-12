Francisco Meneghini concluyó su corto ciclo en U. de Chile. El saldo del joven DT fue de apenas un triunfo en siete partidos dirigidos, rendimiento que dejó a los azules fuera de la Copa Sudamericana y cerca de la zona de descenso en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Los malos resultados, la nula mejoría del equipo y una enorme lista de lesionados son los factores que marcaron el periodo de Paqui. Muchos hablan de que hubo un quiebre con el plantel por su forma de trabajo.

Con su salida, varios se preguntan si quizás los jugadores le hicieron la cama. Pato Yáñez dio su opinión. “No creo que los jugadores le hayan hecho la cama a Francisco Meneghini, solo que no estuvieron a la altura, en nivel y con muchas lesiones“, criticó.

“Es un técnico que a lo mejor no tuvo el carácter como lo tiene Fernando Ortiz en Colo Colo, de corregir una manera más crítica. Yo creo que eso le pesó y le pasó la cuenta”, explicó también el exfutbolista.

¿Hubo cama a Paqui Meneghini en U. de Chile?

En su salida del Centro Deportivo Azul, Paqui Meneghini declaró que “hablé con el gerente deportivo, compartimos sensaciones. Los dos teníamos la visión bastante parecida de, más allá de cómo se estaba trabajando, le podía servir al equipo descomprimir con mi salida”.

“Con mi salida, se puede descomprimir el ambiente, y el equipo se puede liberar y seguir para adelante”, sumó también.

Por su lado, la dirigencia apuntó que “no se dieron los resultados, no estábamos jugando bien, son una serie de factores“. Aldo Marín, director de Azul Azul, declaró que trabajan para tener un nuevo técnico lo antes posible, descartando además la opción de Gustavo Álvarez.