Universidad de Chile debe salir inesperadamente al mercado a buscar un nuevo entrenador, luego de cesar de sus funciones a Francisco Meneghini recién en marzo.

Dos nombres que han sonado como opciones son los de Eduardo Berizzo y Esteban González. El primero está cesante, tras su paso por León de México, mientras que el Chino actualmente dirige a Querétaro.

Fabián Estay, conocedor del fútbol azteca, conversó con Redgol y le bajó la caña a ambos estrategas, manifestando que no los ve en el banco de la U de Chile.

Sobre González, señaló que “está en un proyecto nuevo, con dueños nuevos, plantel nuevo que tiene destellos, pero sin resultados. Si es deseo de la U, el problema es que él ya dijo que quería estar en México”.

Estay señala que lo mejor es que Esteban González siga en México

“Lo ideal es que siga en este proyecto, que siga en México. Trabaja con gente seria de Estados Unidos, que respetarán lo pactado. No sé exactamente cómo estará canalizado, pero debe quedarse acá y volver cuando lo estima conveniente, pero no dejar tirado el proyecto por malos resultados”, manifestó Estay.

Publicidad

Publicidad

Además piensa que se cerraría puertas. “Es difícil llegar a México, hace tiempo no venía un DT chileno, tampoco hay tantos jugadores. Ojalá se quede para proyectar a su equipo, que se nota que a ratos se ve que quiere hacer cosas importantes a pesar de la última goleada ante Monterrey”, cerró.

“Berizzo no me gusta para la U de Chile”

Luego habló del Toto Berizzo, que está cesante. Un nombre que al ex jugadr de U de Chile no lo convence para nada.

“No sé, le tengo respeto, pero lo que hizo en la selección no me gustó. Y lo de León… tuvo momentos importantes, pro se cayó cuando lo sacaron del Mundial de Clubs y no lo levantó anímicamente. No le fue bien y terminó saliendo”, establece.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras salida de Francisco Meneghini: ESPN filtra que Eduardo Berizzo es el principal candidato para asumir en la U

Además lo compara con Marcelo Bielsa. “Pensé que tenía más cosas de Bielsa, pero no. Tiene su propio estilo y no me gusta. Habrá gente que a lo mejor lo gusta lo que hizo en O’Higgins, que no es la U, es otra responsabilidad”, dijo el Fabi.

“Hay que ver qué idea tienen con la U, pero lo que ha mostrado Berizzo es un fracaso con la selección y no me gusta lo que le he visto como técnico“, cerró para descartarlo.