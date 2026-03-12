La U de Chile decidió ponerle fin al proceso de Francisco Meneghini después de seis fechas. Paqui dejó la banca del Romántico Viajero luego de sumar un nuevo empate, ahora contra la U de Conce, lo que ha generado todo un debate.

Si bien los resultados no se le estaban dando, el técnico tampoco sumaba muchas derrotas e incluso ganó el Superclásico ante Colo Colo, por lo que muchos no entendieron su adiós. De hecho, un ex pupilo salió con todo a defenderlo y, de paso, pegarle un palo al plantel del Bulla.

Y es que cuando se le buscan explicaciones al fracaso de Paqui en el elenco estudiantil, uno de los jugadores a los que hizo brillar sacó las garras. Ahí no sólo alabó la forma que el DT tiene para trabajar, sino que también remarcó que la exigencia estaba.

Defienden a Francisco Meneghini tras su salida de la U

La salida de Francisco Meneghini de la banca de la U ha instalado el debate sobre si era o no la solución. El Romántico Viajero optó por cortar el proceso del técnico para descomprimir el ambiente, algo con lo que uno de sus ex dirigidos no está de acuerdo.

Francisco Meneghini recibió un enorme respaldo de un ex pupilo luego de dejar la U. Foto: Photosport.

Ignacio González, que llegara a Everton en 2024 con Paqui, conversó con De fútbol se habla así de DSports y le prestó el ropero completo. “Es tremendamente disciplinado y también su cuerpo técnico. Todo el staff hace un gran trabajo”.

“Volvemos a lo mismo del cambio de entrenador. Por ejemplo, por qué esto da resultados en un O’Higgins que le costaba estar en los primeros lugares. Llegan ellos, resulta y por qué eso no se plasma en otro equipo a los meses después. No hay una lógica, cuesta encontrar una respuesta”, complementó.

Tras ello, Ignacio González enfatizó en que “si me preguntan a mí que llevo varios entrenadores, puedo decir que Paqui es un tremendo entrenador, muy táctico y ordenado. Tiene un cuerpo técnico muy exigente“.

Fue ahí que el portero deslizó un palo al plantel de la U, el que no se adaptó al estilo de Francisco Meneghini. “A mí me acomoda mucho esa exigencia, esos tipos que siempre quieren un poco más, ir más arriba. Estoy seguro que en el tiempo esto le dará resultados porque es aprendizaje”.

Habrá que ver si es que ahora que el técnico no está, el elenco estudiantil puede volver a los triunfos. Si no, quedará en evidencia que el problema era otro y no el entrenador.

La U se olvida de Francisco Meneghini y se enfoca en un nuevo proceso al mando de interinos mientras espera por un nuevo DT. El Romántico Viajero da vuelta la página para poder salir a flote después de un duro inicio de temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Ya sin Francisco Meneghini, la U entrena buscando volver al triunfo en la Liga de Primera. Este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas el Romántico Viajero visita a Coquimbo Unido.

En resumen, la U y Francisco Meneghini…