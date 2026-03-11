Si bien ha logrado salir adelante después de lo que le pasó, la vida no para de darle malas noticias a Cristóbal Campos. El ex portero sigue sumando problemas por el accidente que casi le cuesta la vida, ya que ahora suma una estafa.

A través de sus redes sociales, el otrora guardameta de la U de Chile y San Antonio Unido reveló que una pareja ha estado tratando de perjudicarlos con el vehículo en el que chocó hace ya dos años atrás. Una situación por la que está dando la pelea y promete llegar hasta la justicia.

Y es que además de destapar el caso, el ex arquero reveló parte de las conversaciones que ha mantenido con quien lo intenta estafar. Ahí reflexionó sobre lo ocurrido y enfatizó en que no parará hasta que dejen tranquila a su familia.

Cristóbal Campos denuncia estafa con la camioneta en la que sufrió accidente

El accidente que protagonizó en 2024 le ha dejado una serie de problemas a Cristóbal Campos. La recuperación no ha sido el único tema, ya que también hay una estafa por la que están dando la pelea.

Cristóbal Campos hizo una dura denuncia sobre una estafa con el auto de su accidente. Foto: Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, el ex portero publicó dos imágenes para denunciar a una pareja que se aprovechó de la crisis familiar que estaba pasando en el momento del choque. “¡Con los míos no! Hago esto para que claramente no les pase a ustedes, ya se encargará la parte legal de todo”, comenzó señalando.

Tras ello, Cristóbal Campos entró de lleno en los detalles. “Hace un par de meses Paulina del Rosario Polanco Fuentes junto a su pareja, quien la utiliza y que se dedican a hacer fraudes a personas desde Villarrica, viajaron a Santiago con el objetivo de hacerle firmar documentos ilegalmente a mi padre, quien no estaba en condiciones“.

En esa misma línea, el ex arquero aseguró que “no tengo su consentimiento para describir (Aún por una red social, que serán detalladas más adelante y legamente a futuro), por la compra de la camioneta Dodge Ram que yo me accidenté el año 2024 por la suma de 41.42 UFC. Se encuentra en la actualidad con encargo por robo”.

“La camioneta está en mi domicilio a la vista, el cual es un serio y grave problema para mi familia y no voy a permitir que los pasen a llevar. La quieren pasar por el seguro para obtener la devolución. Según el valor mercado actualizado por pérdida total Paulina comenta estar recibiendo alrededor de 500 UF, según la niña que quería llegar a un acuerdo por dinero para que no los denunciemos por estafa-fraude en el cual tiene un abogado que ya detallaremos el nombre que se dedica a hacer tales temas como cargarse a la gente”, complementó

Finalmente compartió otra foto en la que mostró una conversación con los apuntados, recibiendo burlas e insultos. “Todo es tan sensible hoy en día que no se puede responder de la forma que quisiéramos porque es más grande la cagada o al menos el de taca taca, Mira a la cara de frente, no como un niño de 40 años escribiendo estupideces atrás de un celular y poniendo a su mujer como escudo. ¿En el portón de mi casa y la das por robo? Qué inteligente”, sentenció.

Cristóbal Campos por ahora trabaja junto a sus abogados para conseguir una solución al tema. El ex portero no quiere más problemas en su vida y ruega para que la justicia le dé la razón.

