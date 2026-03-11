Es tendencia:
Fórmula 1

Horarios del Gran Premio de China de la Fórmula 1: Prácticas, qualy y carrera

Conoce todos los detalles del Gran Premio de China, carrera de la 2° fecha temporada 2026 del 'Gran Circo'.

Por Franco Abatte

Este fin de semana se celebra la fecha 2 de la Fórmula 1 2026.
© Getty ImagesEste fin de semana se celebra la fecha 2 de la Fórmula 1 2026.

Este fin de semana continúa la acción de la temporada 2026 de la Fórmula 1, esta vez desde Shanghái, China, con la disputa de la fecha 2 del campeonato.

Se trata de una carrera importante que podría ser clave para Mercedes, escudería que dio un gran paso el pasado domingo en Australia, tras quedarse con un sólido 1-2 de la mano de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

El Gran Premio de China, que se disputará este fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái, marcará además un hito en la temporada, ya que será la primera fecha del año con carrera sprint en los días previos.

A continuación, te invitamos a conocer todos los detalles de esta imperdible jornada del automovilismo, con horarios para Chile, transmisión y mucho más en RedGol.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y STREAMING el GP de China de la F1?

Tal y como ha ocurrido en anteriores temporadas. La Fórmula 1 en Chile y en gran parte de Latinoamérica seguirá estando a cargo de la cadena deportiva ESPN, en señal sujeta a confirmación.

Adicionalmente, estará la opción de ver todos los detalles del fin de semana en vivo y de forma online a través de la plataforma de streaming, Disney+, exclusivo para miembros del plan Premium ($14.190 por mes).

Horarios de Chile del Gran Premio de Australia de F1

SesiónFechaHora (Chile)Transmisión
Práctica libre 1Viernes 13 de marzo00:30 AMDisney+ Premium
Clasificación sprintViernes 13 de marzo04:30 AMDisney+ Premium
Carrera sprintSábado 14 de marzo00:30 AMDisney+ Premium
Clasificación carreraSábado 14 de marzo04:00 AMDisney+ Premium
CarreraDomingo 15 de marzo04:00 AMDisney+ Premium

La próxima carrera de la Fórmula 1

Tras la celebración del GP de China, poco tiempo habrá que esperar para una nueva carrera, ya que de acuerdo al calendario de la F1la tercera carrera de la temporada, correspondiente al Gran Premio de Japón se celebrará el próximo fin de semana del 29 de marzo en el Circuito de Suzuka, Suzuka.

Campeonatos de Fórmula 1 2026

Pos Piloto Puntos Equipo Puntos
1George Russell25Mercedes43
2Andrea Kimi Antonelli18Ferrari27
3Charles Leclerc15McLaren-Mercedes10
4Lewis Hamilton12Red Bull-Ford8
5Lando Norris10Haas-Ferrari6
6Max Verstappen8Racing Bulls-Ford4
7Oliver Bearman6Audi2
8Arvid Lindblad4Alpine-Mercedes1
9Gabriel Bortoleto2Williams-Mercedes0
10Pierre Gasly1Cadillac-Ferrari0
11Esteban Ocon0Aston Martin-Honda0
12Alexander Albon0
13Liam Lawson0
14Franco Colapinto0
15Carlos Sainz Jr.0
16Sergio Pérez0
17Lance Stroll0
18Fernando Alonso0
19Valtteri Bottas0
20Isack Hadjar0
21Oscar Piastri0
22Nico Hülkenberg0
