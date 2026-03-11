Es tendencia:
Antofagasta se frota las manos por un cuantioso botín gracias al Tucu Contreras y Millonarios de Colombia

El atacante argentino ha tenido un gran desempeño en un grande colombiano y eso podría significarle un gran ingreso a las arcas de los Pumas.

Por Jorge Rubio

Tucu Contreras ha tenido muy buen desempeño en Millonarios de Colombia.
Tucu Contreras ha tenido muy buen desempeño en Millonarios de Colombia.

Deportes Antofagasta fue el club que trajo por primera vez al Tucu Contreras y también el que negoció su préstamo con Millonarios de Colombia. El delantero argentino jugó la temporada 2025 en la Universidad de Chile, pero su desempeño no convenció totalmente a la gerencia deportiva.

Por eso mismo, el Romántico Viajero decidió no activar la opción de compra por Rodrigo Contreras, autor de 10 goles en 41 partidos por el Bulla. Incluido aquel tanto que desniveló un Clásico Universitario a favor de los azules. Su inicio en el segundo equipo más ganador del fútbol colombiano ha sido brillante.

Cuatro goles en ocho partidos ligueros y dos tantos en un duelo por la Copa Sudamericana. Sí, a nivel internacional le anotó desde antes de la media cancha al Atlético Nacional de Medellín en el gran triunfo del elenco bogotano. Por eso mismo, en suelo cafetalero ya vislumbran que Millonarios compre su pase.

“Contreras está vinculado con Millonarios hasta el 31 de diciembre. La opción de compra fue fijada por Antofagasta en 2 millones de dólares”, reportó el periodista Mariano Olsen. De todas formas, en los Pumas le admitieron a RedGol que es un poco menos que esa cifra.

Antofagasta puede recibir casi 2 millones de dólares por el traspaso de Tucu Contreras a Millonarios

Rodrigo Contreras jugó en Deportes Antofagasta en 2018, pero desde 2023 que su pase pertenece a los Pumas desde 2023, luego del paso de Tucu por Platense de Argentina, un buen tiempo antes de su desembarco en Millonarios fue na apuesta por un jugador que anotó 25 goles en 50 partidos con la camiseta del cuadro de la Perla del Norte. Jugó en la Primera B su segundo ciclo.

Rodrigo Contreras en acción por Deportes Antofagasta. (Martin Thomas/Photosport).

Rodrigo Contreras en acción por Deportes Antofagasta. (Martin Thomas/Photosport).

También regaló cuatro asistencias en los antofagastinos, que festejan cada gol que Contreras marca en el elenco bogotano. Contreras recibió elogios de su compañero en el ataque Leonardo Castro. “Es un gran jugador que también viene a competir”, dijo el ariete.

“Es una competencia sana, no importa quién haga el gol. Lo importante es que el equipo sume”, agregó Castro en ese duelo que tiene con el Tucu Contreras por una plaza en el ataque del equipo adiestrado por el argentino Fabián Bustos. Todavía es pronto para cerrar esa cláusula de opción de compra. Pero da para ilusionarse con que se active…

Así va Millonarios en la tabla de posiciones del Apertura de Colombia

Millonarios suma 14 puntos al cabo de 10 partidos en el Apertura de Colombia y está a siete unidades del líder.

