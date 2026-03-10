A priori, en la gerencia deportiva de la U de Chile sonaba bien dejar partir a tres delanteros, entre ellos el Tucu Contreras, para reforzar el equipo con Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Eduardo Vargas. Turboman festejó su segundo gol en el retorno azul.

Fue gracias a un cabezazo que sirvió para sentenciar el 1-1 entre el Bulla y la Universidad de Concepción. Mientras tanto, el Gato Lucero sigue fuera de acción por una lesión muscular que le ocurrió a poco de iniciado el duelo frente a Palestino que marcó la eliminación del Romántico Viajero en la Copa Sudamericana.

Por su parte, el uruguayo Octavio Rivero tiene más de algún problema en la rodilla y su presencia en las listas de citados de Francisco Meneghini no han sido muchas a raíz de eso. Sólo jugó dos partidos y ya tiene riesgo de operación. Ni Lucero ni el uruguayo han anotado goles en la U, pero el mendocino dio la asistencia para Matías Zaldivia en el triunfo 1-0 en el Superclásico.

Juan Martín Lucero tras sufrir una lesión muscular frente a Palestino en la Sudamericana. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por el lado de Rodrigo Contreras, las cosas van muy bien en Millonarios de Colombia, donde parece acostumbrarse a anotar golazos y lleva más festejos que toda la delantera azul. Le había hecho uno desde mitad de cancha a Atlético Nacional de Medellín. Una conquista que lo hizo ganarse un trato de súper estrella.

Y este 9 de marzo, simultáneamente al duelo que la U de Chile empató frente al Campanil, Contreras dio otra muestra de su calidad. Cuando el duelo frente al Cúcuta estaba igualado sin goles, el ex jugador de Everton y Deportes Antofagasta encontró una pelota englobada en el área. Venía del pie derecho del chileno Rodrigo Ureña.

La amortiguó con su pecho, giró y remató de volea un zurdazo con pique a tierra que fue imposible de atajar para el portero Juan Ramírez. “Qué golazo del Tucu, golazo, qué manera de definir”, narró desesperadamente el relator de Win Sports TV. Una vez más, el ex jugador del Bulla se había robado todas las miradas.

Así celebró Tucu Contreras su golazo al Cúcuta. (Captura Millonarios).

El dulce momento de Rodrigo Contreras mientras Lucero y Rivero están lesionados en la U

Rodrigo Contreras sabe que vive un momento soñado en Millonarios de Colombia mientras que Lucero y Rivero avanzan en sus recuperaciones para poder sumar minutos en la U de Chile. Anotó su sexto gol en nueve partidos disputados con el elenco bogotano, segundo más ganador del país con 16 títulos en la primera división.

El segundo tanto de Millonarios lo hizo Beckham David Castro. Y tras el partido, el Tucu Contreras sacó la voz. “Es un orgullo, estoy muy feliz en este club. Ojalá que sea por muchos años. El cariño de la gente es algo que no me esperaba en tan poco tiempo”, dijo con mucha gratitud el ariete de 30 años.

“Estoy muy agradecido, este es un equipo muy grande y que coreen mi nombre es un orgullo. Después trato de hacer lo mejor por el equipo hasta que no dé más, siempre seré el mismo jugador. Daré todo, aunque puedo jugar bien o mal”, fue el compromiso que dejó con los fanáticos.

Y prosiguió en esa línea. “Agarré confianza después del gol, pero nunca voy a negociar la entrega ni el sacrificio. Siempre fue así desde chico, este escudo merece todo mi respeto”, sentenció el Tucu Contreras, quien ya mira hacia adelante con esta camiseta azul.

El siguiente desafío liguero de Millonarios será el sábado 14 de marzo en condición de visitante frente al Boyacá Chicó por la 11° jornada del Torneo Apertura. El pitazo inicial está pactado para las 20:20 horas.

Así va Millonarios en la tabla de posiciones del Torneo Apertura en Colombia

Millonarios suma 14 puntos en 10 partidos y así marcha en la tabla de posiciones del Torneo Apertura en la élite del fútbol colombiano.

