Mientras son líderes de la Liga de Primera, Colo Colo recibió un mazazo judicial. Los albos perdieron su alegato por derechos de formación de un jugador contra el club Deportes Rengo, de la Segunda División Profesional.

Ambos equipos se enfrentaron en el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP (TAP), por los derechos de Benjamín Campos. El Cacique presentó una demanda de indemnización por derechos de formación del jugador inscrito en 2017, permaneciendo tres años y siete meses en Macul, según el club.

Bajo la información de Primera B Chile, en 2020 el jugador dejó el equipo y en 2022 pasó a Deportes Rengo, que ahí estaba en Tercera División. Al año siguiente firmó como futbolista profesional, donde el Cacique exigía una indemnización cercana a los $100 millones “por su formación”.

Así se cocinó la derrota judicial de Colo Colo

El TAP determinó que Deportes Rengo participó en la etapa formativa de Benjamín Campos previo al primer contrato como futbolista profesional. Ahí su calidad de jugador aficionado con la que llegó a las pruebas fue clave en la defensa Oro y Cielo.

Benjamín Campos.

Según consigna la citada fuente, el fallo apunta a que Rengo es el formador del jugador, “al haberlo incorporado, inscrito y hecho participar en competencia organizada durante el período 2022 – febrero de 2023″.

Publicidad

Publicidad

“La indemnización por formación procede únicamente cuando el deportista celebra su primer contrato de trabajo en calidad de profesional con una entidad deportiva distinta a la o las participantes en su formación y educación“, dice el escrito.

ver también “Hace tres meses ellos nos dejaron…”: la revancha en Chile del único extranjero de Lota Schwager

Ahora Colo Colo tiene 10 días para apelar. En caso de ir a una segunda instancia, el tribunal debe ser consensuado entre Rengo y los albos, incluso con ambos equipos pudiendo ir al TAS si así lo deciden.