Dejó plantada a la Roja, se retiró a los 26 años y ahora hace mea culpa de su carrera

La selección chilena ha destacado en los últimos años por la nacionalización de jugadores para sumarse al equipo nacional. Aunque está medida no siempre trajo buenos frutos. Al menos así quedó reflejado en el caso de Robbie Robinson.

Mientras Ben Brereton Díaz respondió de inmediato en cancha y hasta se ganó el cariño de los hinchas, Robinson nunca pudo acoplarse a la Roja. Martín Lasarte hizo todo lo posible para tenerlo en la selección, pero el jugador abandonó Juan Pinto Durán y cerró de forma abrupta su paso por el equipo de todos en 2021.

Tras ello, continuó con su carrera pero sin éxito. A tal punto que en 2025 decidió retirarse con tan solo 26 años. En el resumen de su carrera destacó por compartir camarín con Lionel Messi justamente en el Inter Miami.

Los tres consejos de Robbie Robinson

El delantero nacido en Carolina del Sur ahora recalcó que emprende nuevos rumbos en el fútbol. Robbie Robinson recalcó que ahora se encargará en ofrecer entrenamientos especializados a los nuevos jugadores en formación.

Robbie Robinson estuvo en la Roja pero abandonó la opción de vestir la camiseta nacional.

Bajo este panorama, ahora como formador, es que el ex delantero decidió hacer un mea culpa y entregó tres consejos claves para aquellos que hoy buscan llegar al fútbol profesional.

“Si pudiera recordar mi yo de 18 años, antes de convertirme en profesional, estas son las tres cosas que le diría”, indicó de entrada en su Instagram.

“Tu entorno importa más de lo que crees”, inició Robinson. “Los entrenadores priorizan tu actitud antes que tu talento”, agregó en segundo lugar.

“Tu recuperación importa tanto como tu entrenamiento”, fue el tercer consejo que rápidamente se hizo viral en redes sociales. En especial por las imágenes que utilizó donde nuevamente recordó cuando compartió cancha con Messi.

La publicación de Robbie Robinson en Instagram

