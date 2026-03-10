Un estreno soñado tuvo Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20. El cuadro porteño debutó con una sólida victoria 2-0 ante Nacional en el torneo que se disputa en Ecuador.

El equipo de Valparaíso mostró personalidad desde el inicio frente a uno de los rivales más tradicionales del continente en categorías formativas. Con esto logró imponer su juego y quedarse con tres puntos clave en el arranque del certamen.

La apertura de la cuenta llegó gracias a Christopher Valenzuela, quien aprovechó un tiro de esquina y con un grandioso cabezazo puso en ventaja al Decano y encaminar un triunfo muy celebrado por el plantel joven del club.

Más tarde, Lucas Avendaño desde los 12 pasos se encargó de estirar la diferencia y sellar el triunfo para los caturros. Para Wanderers su participación continental comenzó con abrazos y mucha ilusión en el torneo juvenil.

El siguiente desafío de Wanderers

Tras el positivo debut, en Santiago Wanderers saben que no hay mucho tiempo para celebrar, ya que el calendario del torneo continúa rápidamente en Ecuador.

El conjunto porteño ahora deberá recuperar energías y preparar su segundo desafío en la fase de grupos del certamen continental, donde buscará seguir sumando para acercarse a la siguiente ronda.

Su próximo rival será Belgrano, equipo argentino al que enfrentarán el jueves 12 de marzo a partir de las 21:00 horas de Chile en un duelo que asoma clave para sus aspiraciones.

Resumen:

Santiago Wanderers derrotó 2-0 a Nacional en su debut en la Copa Libertadores Sub 20.

Christopher Valenzuela y Lucas Avendaño anotaron los goles del triunfo en el torneo en Ecuador.

El equipo chileno enfrentará a Belgrano el jueves 12 de marzo a las 21:00 horas.