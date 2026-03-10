Stefano Magnasco hizo noticia al contar en un video de casi tres minutos en qué estaba luego de terminar su contrato en Deportes Temuco. Es un lateral derecho de vasta experiencia en el fútbol chileno, donde fue multicampeón con la Universidad Católica.

También jugó cuatro temporadas en la Unión Española y fue importante en la salvación de Deportes La Serena durante el Campeonato Nacional 2020. Un par de años de su vida los pasó en el Groningen de los Países Bajos, donde fue compañero del zaguero central del Liverpool Virgil Van Dijk.

Curiosamente, tenía los mismos colores albiverdes que lució en el Pije. “El video era para dar a conocer en qué estoy en términos laborales y físicos. Y dar alusión a un problema que vivimos los futbolistas como gremio. No me quise extender mucho, cada cosa tiene sus detalles. Quise atacar y evidenciar eso”, le contó Magnasco a RedGol en medio de una rehabilitación que lo tendrá de baja un par de meses más.

Stefano Magnasco en acción por Deportes Temuco en el Germán Becker: disputó 23 partidos en el cuadro de la región de la Araucanía.

¿Cómo se dio esta lesión?

La lesión: el año pasado, jugando Copa Chile contra Audax. Siento una moelstia en la rodilla que deriva en una operación de meniscos después de unos meses. Terminé jugando con el menisco medio roto, tratando de aportar al equipo porque estábamos jugando por la liguilla. Había un receso en septiembre, la idea era operarme ahí. Para no perderme tantos partidos.

Stefano Magnasco en aquel partido jugado en La Florida. (Pepe Alvujar/Photosport).

Quise aprovechar el parate, pero alargué la situación y no operarme a tiempo gatilló un edema óseo que me estaba molestando. Opté por no jugar las últimas cinco o seis fechas. Al equipo le empieza a ir mal, no peleábamos por la liguilla, ya peleábamos el descenso. Estaba el riesgo de la restitución de puntos al Chago Morning, estábamos muy complicados en la recta final del torneo. Sentí la necesidad de aportar. Se me comunicó que querían contar conmigo si podía. Me la empecé a jugar para tratar de estar en la última fecha, sabiendo que el lateral derecho estaba suspendido. Eran muchos factores, sentí la necesidad de aportar al equipo que me había hecho un contrato y con el que había generado un vínculo. Me infiltré, tomé antiinflamatorios toda la semana pasando el dolor. Jugué, no terminé el partido completo y el edema óseo se transformó en una fractura por estrés con daño en el cartílago. Tuve que pasar por una cirugía.

Stefano Magnasco marca a Alessandro Riep, en ese momento en Audax y hoy en Independiente Rivadavia de Mendoza en Argentina. (Pepe Alvujar/Photosport).

¿Y qué significa para ti que tu relación con Temuco terminara así?

Sé que es así, tenía claro que si me llegaba a lesionar el club no estaba obligado a renovarme. Tenía experiencia en otro club, es segunda vez me pasa, sé de otros compañeros en la misma. No tuve mayor contacto, ellos no estaban obligados a nada. Sí hablé por el tema de la recuperación y en ese sentido respondían. No fue que dejaran de hablar. No estaban obligados a contratarme y nunca se me acercaron para una renovación. Di por hecho que no iban a contar conmigo para 2026. Sé que es así, que se iban a manejar de la forma que estimasen conveniente

O sea se acercaron a preguntarte si podías ayudar en el momento complicado y después, ¿nadie te dijo si te iban a renovar?

Sí, tal cual. Se me acercaron por el esfuerzo, pero no hubo conversación para renovar. Pero sé que es así. Tenía claro cómo podía ser la situación, ya me había pasado de estar lesionado y sin contrato. Es difícil negociar porque uno no tiene armas: trabajo con mi cuerpo y si no estoy disponible, no pueden contar conmigo. Si me ofrecen equis cantidad de plata y quiero cambiar algunas condiciones, tengo poco poder para negociar. No tengo opción de una oferta lesionado con meses de recuperación por delante.

Stefano Magnasco alza la voz tras su paso por Deportes Temuco

Para Stefano Magnasco, no fue del todo inesperado esto en Deportes Temuco, pues ya le había tocado una situación similar en su paso por los hispanos. “Uno no tiene poder de negociación, pueden manejarlo a su criterio cuánto vas a ganar y cuánto no”, acusó el carrilero de 33 años.

Stefano Magnasco jugó 90 partidos en la Unión Española. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Corres en desventaja en el póquer del mercado de pases…

Tenía cero opción de debatir o pelear algo más porque se transforma en un tómalo o déjalo. Eso no nos protege. Quedamos a la deriva y es complejo. Sé que lo viven varios jugadores hoy en día. Julio Castro de Temuco, escuché que Juan Ignacio Duma. Mati Blázquez, pero le renovaron. El punto es que todo queda en la buena voluntad de cada club.

Dijiste en el video que el Sifup sabía de la situación, ¿qué dijeron y cómo asesoraron?

Saben de la situación en general, obviamente sabían mi caso puntual. Me asesronaron con un abogado, por eso sé qué obligaciones hay. Me ayudaron con términos legales del finiquito, el tema del seguro que estoy tratando de optar. Aclararon algunas cosas que han surgido en este proceso. Sí se acercaron, pero digo que no existe un resguardo contractual. Ese es el problema que saben que existe y no se ha podido solucionar.

Otra imagen de Stefano Magnasco en Deportes Temuco.

Verifiqué y en Uruguay es así, te extienden el contrato hasta que estés de alta. Sé que en otros países se hace, en varios países toman resguardos con el jugador por eso. En Argentina también. Uno se lesiona jugando por el club, no haciendo otra cosa. Tendrían que hacerse cargo de esa situación sabiendo que son riesgos que tienen los jugadores.

Magnasco tiene razón en un punto. Tanto en el fútbol argentino como en el uruguayo, los clubes deben hacerse cargo del sueldo mientras que dure la “incapacidad transitoria” por alguna lesión incluso tras el final del contrato. Pero es la obligación de asumir el costo salarial. No una renovación del vínculo, aunque de todas formas es una protección. De hecho, la AFA les concede un permiso especial de 20 días extras a cada jugador para incorporarse a un nuevo club.

Magnasco afina detalles para volver a jugar el segundo semestre

Stefano Magnasco dice que los plazos de recuperación van según lo esperado. “Son alrededor de cuatro meses. Llevo dos. Cuando los equipos se me acercaban, sabían que me quedaban dos o tres meses. Es difícil que contraten alguien lesionado”, reveló el jugador surgido de las inferiores de Universidad Católica.

Otro aspecto que se sabe de la industria…

Sí. Surge otra problemática: imagínate un club que contrate un lesionado, para los hinchas y la misma institución. Se mete en un círculo que no beneficia al club que puede quedar en el ojo del huracán. Esto genera una dinámica difícil que la entiendo. En Meds se han portado increíble. La idea es volver bien para el segundo semestre para que algún club me contrate y pueda jugar al tiro. Sé que necesitan jugadores que aporten lo antes posible en la situación que estén.

¿Y cómo van las cosas en tu vida personal? Se te ve disfrutar mucho la paternidad

Las cosas malas traen cosas buenas. Pude compartir más con mi familia, con mi hija. Ir a buscarla al colegio, los fines de semana poder acompañarla. Cosas que derepente con la dinámica del año se hace más difícil con las concentraciones. Esto me vino entre comillas bien para disfrutar eso que en el año normal no puedo. Estuve en Temuco y no pude estar con ella, todo se pasa mejor y más livianito a lo que puede ser mucho tiempo con esto de la lesión.

