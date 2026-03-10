Newcastle United y FC Barcelona se vuelven a enfrentar en los octavos de final de la UEFA Champions League. El duelo de ida se jugará en el St James’ Park, estadio donde los culés ya celebraron en septiembre de 2025 gracias a un doblete de Marcus Rashford.

Newcastle llega golpeado tras quedar fuera de la EFL Cup y la FA Cup ante Manchester City, mientras que Barcelona atraviesa un buen momento con cuatro triunfos seguidos y soñando con el título de LaLiga

Newcastle vs. Barcelona: Horario y dónde ver

Newcastle vs. Barcelona juegan este martes 10 de enero, desde las 17:00 hrs. en el St. James Park, por los octavos de final de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium .

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

Probable formación Newcastle vs. Barcelona

Barcelona: Joan García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Eric García, Pedri González, Marc Bernal, Dani Olmo, Raphinha Dias, Lamine Yamal, Ferrán Torres.

