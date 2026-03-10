El mercado de fichajes de la Primera B está a punto de cerrarse y todavía hay jugadores que siguen buscando club. Uno de ellos es Matías Moya, quien recientemente dejó Colo Colo y aún no define cuál será su próximo destino.

El libro de pases del Campeonato Nacional ya cerró y ahora se acerca el cierre del ascenso que finaliza este 12 de marzo, por lo que el tiempo para encontrar equipo comienza a reducirse.

El delantero puso fin anticipadamente a su vínculo con los albos luego de llegar a un acuerdo para salir del club, ya que no estaba dentro de los planes del técnico Fernando Ortiz. Pese a que tenía contrato vigente durante toda la temporada y quedó como jugador libre.

¿Qué mercados siguen abiertos?

Entre los mercados de fichajes que siguen abiertos se encuentran el de Perú, que cierra el 15 de marzo; Bolivia el 20 de marzo y en Ecuador el 29 de marzo.

Asimismo, en Argentina, aunque el mercado ya cerró, existen algunas excepciones. Los clubes que vendan o cedan futbolistas al extranjero pueden incorporar un reemplazante hasta el 31 de marzo.

El incierto presente de Matías Moya

Tras su salida de los albos, el nombre de Moya apareció como una de las opciones para reforzar a Ñublense de cara a esta temporada, especialmente considerando que el conjunto chillanejo viene de un complejo 2025 en el que no logró clasificar a torneos internacionales.

El atacante de 27 años ya tuvo un paso por los Diablos Rojos entre 2021 y 2022, periodo en el que dejó buenas sensaciones, lo que generó expectativa sobre un eventual regreso. Sin embargo, esa opción no se concretó.

También surgió la posibilidad de un retorno a Deportes Iquique, club donde jugó la última temporada a préstamo. No obstante, esa alternativa fue descartada rápidamente.

En conversación con el medio Tierra de Campeones, el presidente de la escuadra, Cesare Rossi, confirmó que el jugador no llegará a la escuadra. “Matías Moya no tuvo un nivel importante el año pasado; creo que yo que no está para el nivel de lo que queremos nosotros y tiene un perfil diferente para lo que quiere ahora Deportes Iquique”.

