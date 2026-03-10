Es tendencia:
Junior Fernandes acusa que le impiden ver a sus hijos: “Están violando los acuerdos”

Junior Fernandes utilizó sus redes sociales para publicar un potente mensaje sobre el complejo momento personal que atraviesa.

Por Sebastián Amar

Un delicado momento personal atraviesa Junior Fernandes. El delantero chileno utilizó sus redes sociales para referirse públicamente al proceso legal que enfrenta respecto a la custodia de sus hijos.

A través de una historia en Instagram, el exjugador de Universidad de Chile explicó que actualmente se encuentra en medio de un proceso de división de bienes y de establecimiento de un plan de custodia.

“Para informar a todos: el proceso de división de bienes y establecimiento de un plan de custodia para nuestros hijos está en curso. Por lo tanto, no corresponde que hagamos comentarios al respecto”, comenzó señalando el atacante.

Sin embargo, el futbolista aseguró que se ha difundido información incorrecta sobre la situación con sus hijos y decidió aclarar algunos puntos del acuerdo que, según explicó, ya fue ratificado por un tribunal.

Captura de pantalla de historia de Instagram de la cuenta oficial de Junior Fernandes

Situación de la acusación

“Tenemos un plan de custodia preparado y aprobado por ambas partes y ratificado por el tribunal. Dado que vivo en Turquía y sigo mi carrera futbolística aquí, tengo derecho a visitar a mis hijos en Turquía varias veces al año durante aproximadamente 15 días”, afirmó.

Sin embargo, el delantero acusó que ese acuerdo no se estaría respetando. “Han comenzado a violar estos acuerdos y me impiden verlos”, aseguró en su mensaje.

“Quieren que vaya a Croacia y me quede allí entre 15 y 20 días. Esto es imposible porque tengo partidos. Lo saben y están intentando mantener a mis hijos alejados de mí”, cerró el atacante.

