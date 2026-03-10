Este lunes, el DT de la selección de Bolivia, Óscar Villegas, dio a conocer la nómina de la ‘Verde’ para el repechaje mundialero, instancia donde el combinado sudamericano deberá enfrentar a Surinam y, en caso de ganar, medirse ante Irak por uno de los últimos cupos al Mundial.

Si bien la convocatoria destacó por la ausencia de Marcelo Moreno Martins, quien había regresado al fútbol a sus 38 años para poder ser opción de cara a la Copa del Mundo 2026, entre los convocados aparece un ex Colo Colo, hoy una de las figuras de su país y que dejó Macul completamente gratis tras ser desechado por el conjunto albo.

La nómina de 28 jugadores de la selección boliviana cuenta con la presencia de Ervin Vaca, mediocampista de apenas 21 años y actual figura del Bolívar de su país, quien formó parte del “Plan Solari” que el Popular implementó en sus cadetes tras la llegada del trasandino en 2020.

Colo Colo lo dejó ir gratis: Ervin Vaca citado por Bolivia para el repechaje

Ervin Vaca estuvo en Colo Colo durante las temporadas 2022 y 2023, hasta que venció su préstamo, momento donde Blanco y Negro desistió de contratarlo. Esto se debió a que, en ese momento, la concesionaria alba no aceptó las condiciones impuestas por el agente del futbolista, quien solicitaba un pago cercano a los 500 mil dólares.

Posteriormente, Vaca volvió a su país y fichó por uno de los grandes clubes de Bolivia, Bolívar, donde se ha convertido en una de las figuras del cuadro celeste. En el club ha disputado 81 partidos, con 7 goles y 2 asistencias.

Tras consagrarse en el Bolivar de su país, Ervin Vaca, jugará el repechaje mundialista con Bolivia. (Foto: Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)

Bolivia busca el último cupo al Mundial para Conmebol

Así, Vaca y la selección de Bolivia se prepara para enfrentar a la selección de Surinam el próximo 26 de marzo en México, donde el ganador se medirá ante Irak en el duelo definitivo para ir al Mundial 2026. Dicho encuentro está pactado para el 31 del mismo mes.

