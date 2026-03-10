Colo Colo vive días de relativa calma tras un comienzo tormentoso en lo deportivo, si bien el Cacique no ha logrado convencer con su juego, sumado a la derrota en el debut de la Liga de Primera ante Deportes Limache y la caída en el Superclásico frente a la U, el triunfo ante Audax Italiano apaciguó en parte las críticas y le permitió quedarse con el liderato del torneo al cierre de la fecha 6.

No obstante, el club se acerca nuevamente a abril, un mes clave para Blanco y Negro, la concesionaria que administra al Cacique y que podría traer cambios en su administración.

Esto porque el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, aseguró que la continuidad de Aníbal Mosa no está garantizada al mando de la sociedad anónima.

El Club Social no asegura apoyo a Aníbal Mosa

El comunicador, a través de su cuenta de X (antes Twitter), señaló: “¡La presidencia de BYN en suspenso!”, y luego agregó: “La continuidad de Aníbal Mosa no está asegurada. El CSyDCC comenzará un proceso de análisis para definir el respaldo a uno de los bloques tras la junta de accionistas de abril” .

(Foto: Captura de X.)

Cabe recordar que el directorio del Cacique actualmente cuenta con un miembro menos, tras el fallecimiento en febrero de Carlos Cortés, directivo del bloque Ruiz-Tagle–Vial, por lo que la concesionaria alba deberá definir nuevos nombres para completar su mesa directiva.

De esta forma, el Club Social y Deportivo Colo Colo vuelve a aparecer como un actor clave dentro de Blanco y Negro, especialmente tras el fracaso de la OPA impulsada por Mosa, que no le permitió sumar más asientos en el directorio.

Así, el club social liderado por Edmundo Valladares deberá definir su postura en los próximos días. ¿Los escenarios? Estos son apoyar al sector de Mosa, al bloque Vial–Ruiz-Tagle, optar por la abstención o incluso impulsar una tercera candidatura propia.

En resumen

La continuidad de Aníbal Mosa en la presidencia de Blanco y Negro no está asegurada de cara a la junta de accionistas de abril.

de cara a la junta de accionistas de abril. El Club Social y Deportivo Colo Colo iniciará un proceso de análisis para decidir a qué bloque entregará su respaldo.

para decidir a qué bloque entregará su respaldo. Tras el fracaso de la OPA de Mosa, el voto del Club Social vuelve a ser clave para definir el futuro de la concesionaria.

