Colo Colo derrotó a Audax Italiano por la sexta fecha de la Liga de Primera y alcanzó la punta de la tabla. Los albos dejaron atrás la derrota contra Universidad de Chile en el Superclásico y se ponen el cartel de candidatos al título pese a un comienzo dubitativo del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Tras el duelo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, puso de vuelta en la palestra la esperada remodelación profunda, o lisa y llanamente, la reconstrucción del estadio Monumental.

El timonel de la concesionaria de Colo Colo manifestó que “nosotros hemos estado trabajando en forma silenciosa con la gente del Club Social y Deportivo Colo Colo y nuestros ejecutivos. Estamos avanzando, es un proyecto grande y hemos tenido varias reuniones. Pronto tendremos noticias“.

“Habrá un nuevo estadio. Pase lo que pase echaremos a andar ese proyecto, que no es de Aníbal Mosa o de la dirigencia, es de todo el pueblo colocolino“, sentenció Mosa.

Los problemas del proyecto estadio y respaldo al DT

Cabe recordar que el nuevo estadio Monumental apareció como proyecto por el centenario de Colo Colo, junto a la urgente necesidad de poner La Ruca en condiciones acordes a los tiempos actuales.

Sin embargo, en medio de polémicas presentaciones de maquetas y un centenario accidentado y trágico, junto a los tiempos de vacas flacas, el nuevo Monumental se fue enfriando. Pero las palabras de Mosa ratifican que el proyecto sigue avanzando lento, pero seguro.

Asimismo, el directivo mostro su respaldo al criticado entrenador, Fernando Ortiz. “Venimos trabajando con el técnico y los jugadores, hace ratos que les estamos diciendo que este equipo se está afiatando“, expuso.

“El primer tiempo tuvimos un muy buen partido y esos son partidos complicados, la cancha es muy complicada y Audax tiene lo suyo. Ahora hay que seguir trabajando, estamos muy contentos. Hay que ir fin de semana a fin de semana”, concluye Mosa.

