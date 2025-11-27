Colo Colo sigue en su búsqueda de terminar de la forma más digna posible un 2025 que ha sido para el olvido. Para eso el Cacique debe por lo menos abrochar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, el único objetivo que va quedando en esta temporada.

En el intertanto a nivel dirigencial en Blanco y Negro la cosa también ha estado movida, ya que no se olvidan de la promesa presentada al mundo en el día de su aniversario número cien el pasado 19 de abril: la remodelación del Estadio Monumental.

Uno de los más entusiasmados al respecto está siendo el propio Aníbal Mosa, quien no ha ocultado su deseo que la nueva casa del Cacique tenga una capacidad para 60 mil espectadores. Sin embargo, esto ya está generando divisiones con el llamado Bloque Vial.

¿Por qué un Monumental más chico?

De acuerdo a información entregada por La Tercera, el bloque opositor a Mosa en ByN asegura que la capacidad del nuevo estadio tiene que ser de “solo” 50 mil espectadores. ¿El motivo? Pues para apurar más los trámites.

La diferencia de capacidad es un punto clave para que la obra sea tomada en cuenta como una remodelación y no como reconstrucción. Esto úlitmo implica más permisos y requerimientos que podrían retrasar todo por varios año más.

Por lo mismo se apunta a que mientras más rápidos sean los avances, existen mayores chances de conseguir ese ansiado contrato de naming rights. Esto es clave para poder financiar la obra considerando las alicaídas arcas del Popular.

En Colo Colo hay una nueva disputa por la capacidad del nuevo Estadio Monumental. | Foto: Photosport.

Para cerrar, se asegura que existe preocupación en el grupo Alfredo Stöhwing, Ángel Maulén, Carlos Cortés y Diego González por el posible bajón de rendimiento que tenga el equipo si se deja por mucho tiempo el Monumental. Es más, ponen de ejemplo a Católica y sus años fuera de San Carlos.

En ese sentido, este bloque quiere mantener la idea presentada en la administración de Stöhwing, donde se busca hacer remodelaciones por partes para no tener que dejar el recinto de Pedrero.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Cobresal este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.